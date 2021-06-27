Паводок у Ялті: кримчан засипало каменюками. Розповіді постраждалих

Чому стався паводок у Ялті 18 червня 2021 року, та коли може повторитися потоп? Потрощені автівки, трикольорове від бруду море та десятки знедолених. Негода змила пляжі, понівечила вулиці, зруйнувала й засипала камінням приватні будинки. Ялту закривали, в місті оголошували надзвичайний стан. Про масштаби лиха і про те, як Ялта намагається повернутися до нормального життя – у матеріалі Радіо Свобода.

Парубок загинув, жінка пропала безвісти – це наслідки паводка у Ялті, що стався 18 червня. Велика вода понівечила автівки – кілька машин віднесло в море, розповідають автори YouTube-каналу «Крим очима місцевих».

«У нашого друга річкою змило в море мікроавтобус. На переході між вулицями Пушкінською та Гоголя – дві (потрощені, повалені у річище – ред.) автівки. Зверху – «Жигулі», під ними – іномарка», – коментує побачене кримський блогер В’ячеслав.

У мікрорайоні Василівка, або Ай-Василь, що на околиці Ялти, вода з гір змила два приватні будинки. Усе сталося на очах господарів за лічені години.

Від мого будинку залишилось кілька стін, але там нанесло каменюк аж до самої стелі

«Нас три рідних сестри. У них все знесло – нічого не залишилось. Від мого будинку залишилось кілька стін, але там нанесло каменюк аж до самої стелі. О сьомій годині ранку зайшла племінниця і почала всіх будити. Якби не вона, то всіх би затопило», – розповідає потерпіла ялтинка Олена Драганова.

Ми почули шурхіт, потім дивимося – каміння несеться. Ми боялися, що затопить будинок, і той звалиться

У Василівці розлилася гірська річка, після зливи її річищем неслися каменюки. Тут найбільш постраждалі від паводка приватні будинки в усій Ялті.

«Спочатку йшов дощ, а потім дорогою полилася вода. Ми почули шурхіт – нічого не зрозуміли. Потім дивимося – каміння несеться. Ми боялися, що затопить будинок, і той звалиться. Такий був потік води. У мене змило речі, що на підлозі були: шафи, тумбочки, – усе це потоком унесло в річку», – розказує місцева жителька Тетяна Барабаш.

Найстрашніше було вночі: навколо падає каміння, летить вода, і все це – в будинок

«Це дуже страшне видовище, тому що був саме каменепад. Ми дуже довго не могли повернутися додому (через утворений негодою потік води між будинком та дорогою – ред.). Усередині лишилися мама й тато, їм – 80 та 82 роки. Тато в нас лежить після інсульту. Найстрашніше було вночі: навколо падає каміння, летить вода, і все це – в будинок», – згадує Зарема Менсітова.

Поряд із Василівкою – стоянка старих тролейбусів. Деякі з них завалило камінням до середини, інші – по дах. Усе це принесло з гори Ай-Петрі. Чоловіка Гульнари Барабаш змило потоком води. Він потрапив до лікарні з травмами руки та ніг.

МНС дістало чоловіка з чужого даху

«В останню мить я встигла перейти, а чоловік намагався повернутися, і його колодою збило і змило в кінець вулиці. МНС дістало його з чужого даху», – каже жінка.

Більшість жителів цієї місцини – кримські татари. Їм видали ділянки як постраждалим від незаконної сталінської депортації.

Мої дідусі та прадідусі розповідали, що таке бувало приблизно раз на сто років. Так воно і сталося

«Мій батько звідси родом, він із села Дерекой (тут неподалік). Він мені розповідав: ще в довоєнні роки вони грали на тутешніх тютюнових полях. І коли нам видали тут ділянки, він говорив: «Дуже небезпечне місце. Я не хотів би, щоб ти тут будувався. Бо іноді річка приносила колоди і розливалася». Він сам це бачив, але не такого масштабу, як тепер. Мої дідусі та прадідусі розповідали, що таке бувало приблизно раз на сто років. Так воно і сталося», – ділиться своєю думкою ялтинець Мустафа Шугу.

Це може повторитися найближчим часом, тільки-но прийде новий циклон

Попередній великий паводок був у Ялті 1912-го року. Але через зміни клімату наступний може статися будь-коли, каже заступник директора українського Інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк.

«Це може повторитися найближчим часом, тільки-но прийде новий циклон. Існують два фактори: посушливість та паводки. Випадання такої кількості опадів за невеликий час на невеликій території призводитиме до негативних наслідків», – каже вчений.

Ялта лежить у передгір’ї Кримських гір. І вода, яка там випадає, дуже швидко надходить у місто, якщо не працюють системи для її акумуляції або відведення

Ялта з трьох боків оточена горами, вода з яких після зливи хлинула у місто, пояснює Яцюк. При цьому річки Водоспадна та Дерекойка були забруднені гілками та стовбурами дерев і будівельним сміттям.

«Ялта лежить у передгір’ї Кримських гір. Площа водозбору місцевих річок розташована в горах, і вода, яка там випадає, дуже швидко надходить у місто, якщо не працюють системи для її акумуляції (водосховища – ред.) або відведення. Звичайно, такі наслідки будуть повторюватись постійно», – прогнозує заступник директора Інституту водних проблем та меліорації.

У центрі Ялти змило в море одну ділянку пляжу. Бруд та мул розфарбували воду поряд з узбережжям. Місцева влада заборонила купатися впродовж трьох днів після паводка, але туристи все одне заходили в воду.

Кілька днів тривало відкачування води з крокодиляріуму, що в центрі Ялти. Всіх тварин звідти евакуювали, ніхто не постраждав.

Станом на 27 червня в Ялті не знайшли жінку, яка зникла безвісти під час паводка.

«Південнобережне шосе, 27. Ситуація приблизно така, як у Василівці, яку місцями завалило ґрунтом та камінням під дахи будинків. Саме звідси 18 червня потоком води знесло жительку Ялти. Вона значиться безвісти зниклою», – написала 23 червня на своїй Facebook-сторінці підконтрольна Росії глава Ялти Яніна Павленко.

За її інформацією, 54 людини зазнали травм унаслідок паводка, з них шість потрапили у стаціонар.

Кримчанам, які повністю втратили майно, обіцяють по 100 тисяч рублів компенсації. Це менш ніж півтори тисячі доларів у перерахунку. За частково втрачене майно дають вдвічі менше.