За даними поліції, 18 людей загинули і десятки пропали безвісти в виноробному районі Німеччини Арвайлер землі Рейнланд-Пфальц після того, як річка Ар, що впадає в Рейн, піднялася і зруйнувала півдесятка будинків. За заявою влади, ще 15 людей загинули в районі Ойскірхен – місто в Німеччині, розташоване в землі Північний Рейн-Вестфалія на південь від Бонна. У Бельгії двоє чоловіків загинули через зливи, а 15-річна дівчинка пропала безвісти після того, як її віднесло річкою, яка розлилася. У Нідерландах повені від річок пошкодили багато будинків в південній провінції Лімбург, куди були евакуйовані кілька будинків для людей похилого віку. Сотні солдатів допомагали поліції в рятувальних операціях в Німеччині, використовуючи танки для очищення доріг від зсувів і дерев, що впали, в той час як вертольоти, за допомогою лебідок, рятували тих, хто застряг на дахах будинків. (Відео Reuters)



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