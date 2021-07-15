Повінь у Німеччині та Бельгії: кількість жертв перевищила 50 людей

Щонайменше 58 людей загинули, ще десятки вважаються зниклими безвісти внаслідок повені у Німеччині та Бельгії.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, яка зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, висловила співчуття у зв’язку зі стихійним лихом.

«Я горюю за тими, хто втратив життя у цій катастрофі. Ми досі не знаємо точної кількості (загиблих – ред.). Але їх буде багато», – сказала Меркель.

Вона пообіцяла, що для пошуку зниклих буде зроблене все можливе.

Допомогу постраждалим пообіцяла також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Євросоюз готовий допомогти. Постраждалі країни можуть покладатися на Механізм цивільного захисту ЄС», – написала вона в своєму твітері.

Адміністрація землі Північний Рейн-Вестфалія повідомила про смерть щонайменше 30 людей, ще про 19 жертв відомо в південному регіоні Райнленд-Палатінет.

Бельгійські медіа повідомили про вісім загиблих у цій країні.

Одним із найбільш постраждалих сіл у Німеччині є Шульд – кілька будинків обвалилися, точна кількість постраждалих невідома.

Рятувальні операції у низькогірному регіоні Айфель уповільнює те, що стихія заблокувала дороги, а мобільний зв’язок та інтернет працюють із перебоями. Деякі селища зруйновані повністю, тому що старі будинки з цегли та деревини не витримали тиску води.

Сильні зливи призвели до того, що річки вийшли з берегів. Повінь пошкодила майно, призвела до закриття автомагістралей і масової евакуації населення рано вранці 15 липня, повідомила місцева поліція.