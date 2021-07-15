Повені у Німеччині: кілька загиблих, понад 30 зниклих безвісти

У Німеччині внаслідок повеней загинули чотири людини, ще понад 30 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили місцеві правоохоронці.

Сильні зливи по всій західній Німеччині спричинили пошкодження майна, перекриття автомагістралей, масові евакуації.

У містечку Шульд в Арвайлері багато будинків можуть обвалитися через підтоплення.

Повідомлялося про загибель людей в районі Арвайлер, виноробному регіоні Рейнланд-Пфальц. Також двоє рятувальників загинули у землі Північний Рейн-Вестфалія, намагаючись допомогти постраждалим.