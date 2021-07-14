У ЄС пропонують до 2035 року заборонити продаж бензину та дизельних авто

Європейський Союз оприлюднив широкий план боротьби зі зміною клімату в рамках роботи над метою з досягнення вуглецевого нейтралітету до 2050 року.

Європейська комісія 14 липня подала близько десятка основних пропозицій, зокрема щодо електростанцій, автомобілів, літаків, заводів, торгівлі та опалення будинків.

Держави-члени 27-членного блоку та Європарламент повинні обговорити та затвердити кожну пропозицію в процесі, який може тривати щонайменше два роки.

«Зараз Європа – це перший континент, який презентує всеосяжну архітектуру для втілення наших кліматичних амбіцій», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі.

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«Ми маємо мету, але зараз ми представляємо дорожню карту того, як ми збираємося її досягнути», – додала вона.

Пропозиції включають фактичну заборону на продаж бензину та дизельних автомобілів у Євросоюзі до 2035 року – очікується, що вона зустріне опір з боку лобістських груп та таких країн, як Німеччина та Франція.

Інші заходи спрямовані на Систему торгівлі викидами ЄС (ETS) –найбільший ринок вуглецю у світі, що змушує заводи, електростанції та авіакомпанії платити більше за викиди CO2.

Судноплавна індустрія також вперше повинна буде платити за забруднення, яке провокує.

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Єврокомісія також хоче запровадити перший у світі податок на так званий вуглецевий кордон для виробників вуглецево-інтенсивних галузей за межами блоку сплатити видатки, пов’язані з викидами СО2.

ЄС виробляє лише 8% глобальних викидів, але прагне бути світовим лідером у екологізації економіки.

Блок має на меті зменшити викиди парникових газів на 55% порівняно з рівнем 1990 року до 2030 року і досягти нульових викидів до 2050 року.