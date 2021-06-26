ООН готує доповідь про зміни клімату: прогнози невтішні

Агентство France-Presse (AFP) отримало доступ до проєкту доповіді, яку готує ООН про загрози для людства через зміну клімату. Доповідь, як очікують, буде опублікована у лютому і міститиме понад 4 тисячі сторінок. Що відомо вже зараз?

За даними проєкту доповіді, яку готує ООН про загрози через зміні клімату, вже до 2050 року можуть відбутися незворотні зміни в екосистемах.

Як повідомляє AFP, вчені, які готують доповідь, проаналізували ситуацію та тенденції і зробили детальний опис того, що чекає на людство при теперішніх темпах змін клімату.

Усього за тридцять років – до 2050 року – якщо ситуацію не змінити:

прибережні зони будуть затоплюватися;

квітучі землі поволі перетворюватимуться у пустелі;

жителі мегаполісів страждатимуть від браку води та чистого повітря;

ще понад 130 мільйонів людей опиняться за межею бідності;

кількість людей, які страждають від голоду, збільшиться на десятки мільйонів.

І це, якщо темпи глобального потепління будуть на рівні 1,5 градуса Цельсія – показника, затвердженого у Паризьких кліматичних угодах.

Міжурядова група експертів із вивчення клімату витік даних із доповіді не коментують, зазначаючи, що дослідження ще тривають. Фінальна версія буде опублікована в лютому 2022 року.

Добровільні зобов'язання групи країн – не вихід

Головні висновки доповіді: зобов'язань, взятих на себе країнами раніше, - мало, клімат вже змінюється, планета відчує це набагато швидше, ніж передбачали раніше, а багато процесів стають незворотними.

Учені-кліматологи про ці загрози попереджали давно, але поки все існує на рівні того, на що добровільно ідуть деякі уряди, щоб зменшити тиск на природу.

«Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб опинитися в тій точці, в якій ми перебуваємо. Але навіть зараз зобов'язання, взяті на себе країнами, носять добровільний характер. Урядам легко погодитися на ще більш істотні зобов'язання, якщо вони добровільні. Але проблема в тому, як впроваджувати ці зобов'язання? І я не бачу причин, за якими країни погодилися б примушувати один одного до виконання. Тому я вважаю, що поки становище скрутне і швидкого рішення проблем не буде», – розповів професор Ратгерського університету Мартін Банзл (Martin Bunzl) в інтерв'ю «Голосу Америки».

Однак, згідно із висновками, що є проєкті доповіді ООН – найгіршим сценаріям таки можна запобігти.

При бажанні, усе людство, а не окремі уряди, вже зараз може істотно покращити ситуацію.

Що робити?

Дослідники, які готують доповідь, зокрема наголошують на:

необхідності збереження тропічних лісів, лісів загалом і вразливих екосистем;

необхідність збереження і розвитку екосистем, так званого, «блакитного вуглецю», які утворюються у прибережних водах і мангрових заростях;

збереження усіх наявних мікроекосистем у межах населених пунктів та поруч із ними;

відмова скрізь де це можливо від використання транспорту, що забруднює повітря;

перелаштування життя містян за принципом локальних громад: працюю там, де живу і з облаштуванням великих зон відпочинку на природі.

зміна підходів до харчування, споживання промислових товарів, фасування товарів та ставлення до сміття.

Також у доповіді, зокрема, наголошується, що перехід людства до переважного споживання рослинної їжі дозволить скоротити забруднення, пов'язанні із виробництвом продуктів харчування, на 70 % до 2050 року.