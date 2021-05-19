Айсберг, більший за острів Майорка, відколовся від Антарктиди

Від західної частини Антарктиди відколовся наразі найбільший у світі айсберг А-76. Його площа становить 4320 квадратних кілометрів, це більше за територію іспанського острова Майорка в Атлантичному океані. Довжина айсберга становить близько 170 кілометрів, ширина – 25 кілометрів, повідомляє Європейська космічна агенція (ESA).

«Величезний айсберг відколовся від західної сторони шельфового льодовика Фільхнера, розташованого в морі Ведделла в Антарктиді», – відзначили в агенції.

Відтепер на другому місці за величиною опинився айсберг A-32A з площею близько 3 880 квадратних кілометрів, він також дрейфує в морі Венделла.