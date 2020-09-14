Від Гренландії відколовся гігантський шмат льоду – вчені

Велетенський шмат льоду відколовся від найбільшого шельфового льодовика Арктики на північному сході Гренландії. Айсберг, що відколовся, займає площу близько 110 квадратних кілометрів. Як показали супутникові знімки, він розколовся на безліч дрібних частин, повідомляє ВВС.

Зазначається, що ця подія підтверджує слова вчених – у Гренландії відбуваються швидкі зміни клімату. За останні сорок років атмосфера у цьому регіоні потепліла на 3 градуси Цельсію.

Знімки з супутнику показали, що на поверхні льодовика багато талих ставків, через що на ньому утворюється все більше тріщин та відколів. Океанографи також повідомляють про збільшення температури моря, що призводить до танення шельфового льодовика знизу.

Вчені наголошують, що минулого року льодовий oит втратив рекордну кількість льоду – 530 мільярдів тонн.