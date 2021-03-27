Літо довшає: учені вивчили зміни клімату і кажуть про негативні наслідки

За останні 60 років середня тривалість літа на Землі істотно збільшилася. Такий висновок оприлюднили вчені, які проаналізували зміни клімату з 1952 року. Чи адаптуються до цього рослини і тварини?

Через зміни клімату літо стає довшим, а зима, весна і осінь коротшими. Науковці прогнозують, що до 2100 року тривалість літа у Північній півкулі може сягати до 6 місяців, а решту часу розділять між собою інші пори року.

Такі результати нового дослідження опублікували нещодавно в американському науковому журналі Geophysical Research and Letters восьмеро науковців із Китаю.

Вони проаналізували зміни клімату з 1952 року до 2011 року і виявили, що за ці майже 60 років середня тривалість літа збільшилося на 17 днів (з 78 до 95 днів), тоді як зима, осінь та весна скоротились на кілька днів.

«Це біологічний годинник кожної живої істоти. Люди нині сперечаються про зростання середньої температури повітря на 2-3 градуси. Однак, те, що глобальне потепління змінює пори року – це вже те, що очевидно усім», – сказав в інтерв'ю американським ЗМІ керівник дослідження Юпінь Гуань, фізик-океанолог в Державній лабораторії тропічної океанографії при Академії наук Китаю.

За словами науковця, якщо пори року зміняться, деякі наслідки можуть бути негативними для людей та природи.

Зокрема, люди, які мають сезонну алергію, довший період страждатимуть через пилок, збільшиться також кількість комарів, які полюбляють тепле середовище. Це, у свою чергу, може призвести до появи вірусів у нових непритаманних їм середовищах, на кшталт малярії та інших.

Рослини та тварини змушені будуть адаптуватися до змін в природі. Вчені прогнозують, що уряди змінюватимуть норми щодо запобігання катастрофам, охорони здоров'я та щодо управління сільським господарством.

«Якщо нічого не зміниться, до кінця століття весна і літо починатимуться на місяць раніше, ніж це було 2011 року, а осінь і зима починатимуться на півмісяця пізніше. Це призведе до майже півроку літа і менше двох місяців зими у 2100 році», – написали у статті дослідники.

За словами вчених, ці тенденції продовжуватимуться в природі до тих пір, поки у світі не зменшиться кількість викидів парникових газів.