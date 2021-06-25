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Наслідки торнадо в Чехії: зруйновано кілька населених пунктів (фото)

Щонайменше 7 населених пунктів на південному сході Чехії зазнали в четвер значної шкоди через вкрай рідкісне для цієї країни стихійне лихо – торнадо. Постраждали принаймні 150 людей. Є загиблі.

Вихор, що виник під час грози, зруйнував десятки будівель. За оцінками очевидців, частина села Грушки торнадо «стер з лиця землі» – від будівель залишилися одні стіни. Серйозно постраждали і сусідні населені пункти, збитків завдано відомій пам'ятці – замку Валтіце.

Точна кількість поранених і жертв поки не відома – не до всіх постраждалих районів змогли дістатися пожежники і рятувальники, люди можуть залишатися під завалами. У район лиха направлені пожежники, в тому числі із сусідніх Австрії та Словаччини. Не виключено, що до ліквідації наслідків стихії залучать військових.

Люди йдуть серед уламків пошкоджених будинків та автомобілів після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
1 Люди йдуть серед уламків пошкоджених будинків та автомобілів після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
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На фото видно людей через пошкоджене вікно після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
3 На фото видно людей через пошкоджене вікно після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
Пожежник відпочиває на вулиці рано вранці 25 червня 2021 року перед пошкодженими будівлями та транспортним засобом у селі Моравська Нова Вес &nbsp;
4 Пожежник відпочиває на вулиці рано вранці 25 червня 2021 року перед пошкодженими будівлями та транспортним засобом у селі Моравська Нова Вес

 
Візочок серед уламків в будівлі після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
5 Візочок серед уламків в будівлі після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
Власники пошкодженого будинку після торнадо, село Моравська Нова Вес, 25 червня 2021 року
6 Власники пошкодженого будинку після торнадо, село Моравська Нова Вес, 25 червня 2021 року
Люди проходять повз сміття на вулиці після торнадо, село Моравська Нова Вес, 25 червня 2021 року
7 Люди проходять повз сміття на вулиці після торнадо, село Моравська Нова Вес, 25 червня 2021 року
Чоловік біля пошкоджених будинків після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
8 Чоловік біля пошкоджених будинків після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
Кіт серед уламків на даху після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
9 Кіт серед уламків на даху після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
Пошкоджені машини серед уламків після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
10 Пошкоджені машини серед уламків після торнадо, село Мікульчиці, 25 червня 2021 року
На фото, зробленому рано вранці 25 червня 2021 року, видно уламки пошкоджених будівель у селі Моравська Нова Вес &nbsp;
11 На фото, зробленому рано вранці 25 червня 2021 року, видно уламки пошкоджених будівель у селі Моравська Нова Вес
 

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