Щонайменше 7 населених пунктів на південному сході Чехії зазнали в четвер значної шкоди через вкрай рідкісне для цієї країни стихійне лихо – торнадо. Постраждали принаймні 150 людей. Є загиблі.

Вихор, що виник під час грози, зруйнував десятки будівель. За оцінками очевидців, частина села Грушки торнадо «стер з лиця землі» – від будівель залишилися одні стіни. Серйозно постраждали і сусідні населені пункти, збитків завдано відомій пам'ятці – замку Валтіце.

Точна кількість поранених і жертв поки не відома – не до всіх постраждалих районів змогли дістатися пожежники і рятувальники, люди можуть залишатися під завалами. У район лиха направлені пожежники, в тому числі із сусідніх Австрії та Словаччини. Не виключено, що до ліквідації наслідків стихії залучать військових.