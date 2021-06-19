Під шаром бруду, без енергопостачання і питної води: що наробила стихія у Ялті? (відео)

Один загиблий та 18 постраждалих, одна людина зникла безвісти, автомобілі, які плавають вулицями, будинки без газу, води та електрики ‒ такий попередній перелік наслідків стихії, що вирувала в Ялті 18 червня. У розпал курортного сезону найпопулярніше серед туристів місто опинилося затопленим і знеструмленим у результаті зливи.

Негода періодично влаштовує випробування жителям Криму у травні й червні.

Так 17 червня потужні зливи спричинила повінь у Керчі та її околицях. Кадри того, що там сталося, викликали резонанс далеко за межами півострова.

Наступного дня негода прийшла у Ялту. Місто затопило зливою, яка почалася у ніч на 18 червня й тривала вдень. Місто опинилося під водою і намулом. Потоки бруду неслися у море, тягнучи за собою автомобілі.

Жертви стихії

Стихія в Ялті забрала життя «молодого чоловіка» в південнобережному селищі Краснокам'янка, повідомила голова російської адміністрації міста Яніна Павленко. За попередньою інформацією, його змило стрімким потоком води.

За інформацією окупаційного російського глави Криму Сергія Аксенова, загиблий був 1995 року народження. Його ім'я та прізвище поки не названі.

Через повінь у місті також постраждали вісім людей (станом на ранок 19 червня пресслужба МНС Росії у Криму повідомила про 18 постраждалих, одного загиблого і ще одну людину, яка зникла безвісти – ред.). Один із постраждалих отримав перелом щиколотки, а решта ‒ дрібні травми, які не потребують стаціонарного лікування, стверджує Яніна Павленко.

Одну з постраждалих врятували співробітники поліції. На фото, оприлюдненому пресслужбою кримського главку МВС Росії, видно, що дівчину несло потоком води на вулиці.

Очевидці оприлюднили відео, на якому видно як потік води зносить дерева та все, що було на його шляху.

«У Ялті просто армагеддон, річка Водоспадна змітає все на своєму шляху», ‒ стверджує автор відео.

Евакуйовані з місць затоплень понад пів сотні осіб, серед яких дев'ятеро ‒ діти, повідомляє влада Ялти. Їх тимчасово розмістили в міському готелі «Авангард».

Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований у цокольному поверсі приміщення в центрі Ялти.

У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій. Але цю інформацію спростував директор крокодиляріуму Віктор Жиленко. Він стверджує, що «приблизно 90% тварин вдалося евакуювати», а в затопленому приміщенні залишилася «якась частина» тварин, «які можуть врятуватися й жити в холодній воді».

У сам крокодиляріум його працівники поки не можуть потрапити, тому точної інформації про те, чи є там загиблі тварини, поки немає.

Як і невідомо, чи змогли вони вибратися звідти на волю.

Місто на замку

Усього 18 червня в Ялті зафіксували 87 фактів підтоплень. Серед них ‒ 63 приватних будинки, переважно в центральній частині міста. Також, за інформацією рятувальників, підтоплення сталися у підвальних приміщеннях 24 житлових багатоквартирних будинків.

Затопленими в Ялті виявилися пішохідні переходи в центральній частині міста, на овочевому ринку та біля кінотеатру «Спартак».

На відео, знятому очевидцями, видно, як вода на центральних вулицях міста зносить автомобілі, припарковані на вулиці.

Вдень 18 червня окупаційна влада оголосила в Ялті надзвичайний стан і повністю перекрила рух у центрі, а також в'їзд у місто.

«Ми закрили в районі Жовтня в'їзд до міста, щоб на трасі не було заторів, щоб розчищати селі, які сходять у різних місцях. Спільно з «Кримавтодор» та великими будівельними компаніями розчищаємо дороги», – пояснила сказала голова міста Яніна Павленко

Без газу, води, світла та іспитів

Голова адміністрації міста закликала керівників підприємств відпустити додому 18 червня співробітників, які не залучені в безперервному виробничому процесі.

Цього дня в Ялті місцеві випускники складали Єдиний державний іспит. Для тих, кому через дощ не вдалося потрапити на іспит, його складання перенесли на 28 і 29 червня.

Яніна Павленко також пообіцяла, що дітей зі шкіл і дошкільних установ 18 червня доставлять додому за допомогою військової спецтехніки Чорноморського флоту Росії.

З ранку в Ялті зупинили рух 15 маршрутних автобусів.

Дощовою водою в Ялті підмило опори системи газопостачання середнього тиску, через що без газопостачання залишилися 60 абонентів, повідомляє місцева влада.

Усього в місті через дощ виявилися знеструмленими 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередач, через що 2,7 тисячі осіб залишилися без електропостачання.

Ялтинців також попередили про вимкнення водопостачання в місті, місцевих жителів закликали запасатися питною водою.

«Все виправимо й покращимо»

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі та санаторії, повідомив Сергій Аксенов. За його словами, декілька засобів розміщення в Ялті виявилися підтопленими й знеструмленими після зливи.

«Ситуація в Ялті складна. Такої кількості опадів тут не було давно. Є підтоплення в центральній частині міста, є підтоплення деяких засобів розміщення, але ситуація під контролем. З усіма готелями та санаторіями встановлений зв'язок, деякі з них зараз знеструмлені, але серйозних проблем немає. Ніякого ризику для туристів немає», ‒ стверджує він.

Міністр курортів і туризму окупаційного російського уряду Криму Вадим Волченко 18 червня теж приїхав до Ялти. Він стверджує, що з усіма об'єктами розміщення, де є підтоплення, «встановлений зв'язок».

«Робити висновки та обговорювати питання відновлення будемо трохи пізніше. Все виправимо й покращимо, а красуня Ялта знову тушитиме наших гостей і кримчан», ‒ пообіцяв він.

Тим часом кримські ЗМІ з'ясували, що деякі російські туроператори, які займаються організацією відпочинку в Криму, почали фіксувати скасування бронювань на півострові через повені. Щоправда, зазначають, поки цей процес не масовий.