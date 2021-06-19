У Міноборони назвали «провокацією Росії» повідомлення про затримку допомоги США Україні

Міністр оборони Андрій Таран назвав «провокацією Росії» поширені напередодні повідомлення про нібито затримку оборонної допомоги Україні з боку США.

«Росія веде війну проти нас на всіх фронтах, у тому числі інформаційному... Не дивно, коли так звані «ЗМІ» держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, у тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації», – заявив Таран.

Він також подякував американським партнерам за «послідовну підтримку» процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності держави в умовах російської агресії.

Раніше американські видання Washington Post і Politico повідомляли, що адміністрація президента США відклала пакет військової допомоги Україні, який вона готувала, коли навесні Росія здійснила масове нарощування своїх військ біля кордонів України і в окупованому Криму. Але, мовилося в повідомленнях із посиланнями на осіб, знайомих із ситуацією, коли Москва почала скорочувати чисельність своїх військ, а також із наближенням саміту президентів США і Росії цю допомогу відклали.

За цими повідомленнями, відкладений пакет на суму до 100 мільйонів доларів мав передбачити надання Україні систем протиповітряної оборони малого радіусу дії, стрілецької зброї і додаткової кількості протитанкових озброєнь.

При цьому, заявляли джерела видань, США не скасували цього пакету і можуть усе ще надати його, якщо Росія знову посилить присутність на кордоні України.

Після цього в Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею, заявила 18 червня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Лише минулого тижня, напередодні саміту США – Росія, ми надали пакет оборонної допомоги, в тому числі летальної допомоги, на суму 150 мільйонів доларів. Таким чином, ми надали допомоги на повну суму, виділену Конгресом у межах ініціативи безпекової допомоги Україні», – мовиться в спеціальній заяві речниці.

Вона також нагадала, що за два дні до того саміту президент США Джо Байден, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Вашингтон буде й далі надавати Україні «можливість бути здатною й далі чинити опір фізичній агресії Росії». Крім того, Байден прямо заявив президентові Росії Володимирові Путіну, що США будуть непохитні в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, заявила Псакі.

Але в її заяві є ще одне речення: «Ми також підготували резерв на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну».

Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і йшлося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.