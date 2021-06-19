США: допомоги Україні не затримували, але ненаданий резервний пакет таки є

У Білому домі заперечили повідомлення преси про те, що там затримали військову допомогу Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею, заявила 18 червня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Лише минулого тижня, напередодні саміту США – Росія, ми надали пакет оборонної допомоги, в тому числі летальної допомоги, на суму 150 мільйонів доларів. Таким чином, ми надали допомоги на повну суму, виділену Конгресом у межах ініціативи безпекової допомоги Україні», – мовиться в спеціальній заяві речниці.

Вона також нагадала, що за два дні до того саміту президент США Джо Байден, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Вашингтон буде й далі надавати Україні «можливість бути здатною й далі чинити опір фізичній агресії Росії». Крім того, Байден прямо заявив президентові Росії Володимирові Путіну, що США будуть непохитні в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, заявила Псакі.

Але в її заяві є ще одне речення: «Ми також підготували резерв на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну».

Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і йшлося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.

Ці видання повідомляли, що адміністрація президента США відклала пакет військової допомоги Україні, який вона готувала, коли навесні Росія здійснила масове нарощування своїх військ біля кордонів України і в окупованому Криму. Але, мовилося в повідомленнях із посиланнями на осіб, знайомих із ситуацією, коли Москва почала скорочувати чисельність своїх військ, а також із наближенням саміту президентів США і Росії цю допомогу відклали.

За тими повідомленнями, відкладений пакет на суму до 100 мільйонів доларів мав передбачити надання Україні систем протиповітряної оборони малого радіусу дії, стрілецької зброї і додаткової кількості протитанкових озброєнь. При цьому, заявляли джерела видань, США не скасували цього пакету і можуть усе ще надати його, якщо Росія знову посилить присутність на кордоні України.

Від часу, коли Росія 2014 року вдерлася до України і анексувала Крим, США надали Києву військової допомоги на суму близько 2,5 мільярдів доларів, серед того в вигляді неозброєних безпілотників, радіостанцій і протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Зокрема, тільки цього року Пентагон схвалив два пакети допомоги Україні на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Перший, у березні, на 125 мільйонів доларів, складався ще з двох озброєних патрульних катерів Mark VI, які є частиною великого пакету на 600 мільйонів доларів і складається загалом із 16 катерів, а також 32 морських артилерійських систем Seahawk A2 і десятків 30-міліметрових гармат для мілководних катерів.

А в червні, нагадали видання, був схвалений і другий пакет на суму 150 мільйонів доларів, який передбачає надання контрбатарейних радарів, обладнання для радіоелектронної боротьби і систем боротьби з безпілотниками.