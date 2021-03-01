Пентагон заявив про 125 млн дол допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про пакет допомоги у 125 мільйонів доларів в рамках «Ініціативи безпекової допомоги Україні». Як йдеться у пресрелізі Пентагону, це кошти на підготовку, устаткування та дорадчу підтримку, щоб допомогти Україні зберегти її територіальну цілісність, захистити кордони та покращити взаємодію із НАТО.

Повідомляється, що іще 150 мільйонів доларів, передбачених на 2021 фіскальний рік в ініціативі, будуть надані після підтвердження, що Україна досягла достатнього прогресу з «ключових реформ у сфері оборони».

«Пакет також включає засоби для покращення летальності, оперативного управління, ситуативної поінформованості сил України через надання додаткових протиартилерійських радарів та тактичного устаткування, продовження підтримки здатності супутинкового спостереження та аналізу; устаткування на підтримку лікування військових та процедур евакуації з поля бою», – йдеться у повідомленні.

До пакету «Ініціативи безпекової допомоги Україні» входять також два додатакових озброєних патрульні човни Mark VI, яких США на сьогодні вже виділили 8.

Міноборони США також вказує, що заохочує Україну продовжувати впровадження реформ, які «посилюють контроль цивільних за військом, прозорість та підзвітність оборонної індстрії та постачань, та модерзнізують її оборонний сектор на ключових ділянках, відповідно до принципів та стандартів НАТОЦ.

Із 2014 року США виділили понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні.

На поточний рік обсяг «Ініціативи безпекової допомоги Україні» було збільшено до 275 мільйонів доларів, торік було 250 мільйонів доларів.