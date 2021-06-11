США надали для безпеки України чергову допомогу на 150 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму в 150 мільйонів доларів за Ініціативою сприяння безпеці в Україні.

Ця допомога передбачає навчання, обладнання і консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО, повідомили в Пентагоні.

Як мовиться в повідомленні, йдеться про підвищення летальності, командних і управлінських можливостей і ситуаційної поінформованості українських сил через надання їм контрартилерійських радарів, систем протидії безпілотним апаратам, безпечних систем зв’язку, систем ведення електронної війни і військово-медичного евакуаційного обладнання, а також навчання і обладнання, що мають на меті поліпшити операційну безпеку і здатності баз Повітряних сил України.

Це стане доповненням до пакету допомоги від США на суму в 125 мільйонів доларів, який був оголошений 1 березня 2021 року. Тоді йшлося про патрульні катери Mark VI, контрартилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку в отриманні супутникових знімків і здатностей аналізування їх, а також обладнання на підтримку військово-медичних операцій і процедур евакуації з поля бою, додали в Пентагоні.

У Мінооборони США при цьому нагадали, що заохочують Україну продовжити здійснювати реформи, спрямовані на: краще поєднання оборонної структури з засадничим принципом НАТО – демократичного цивільного контролю за військом; ухвалення стратегії оборонної промисловості, яка краще відповідала б потребам Збройних сил України, посилювала б економічну конкуренцію в Україні і поліпшувала корпоративне управління; ухвалення методів контролю за прямими іноземними інвестиціями, що базувалися б на інтересах національної безпеки; поліпшення ефективності і прозорості системи державних замовлень в оборонній галузі; і реформу попереднього менеджменту людських ресурсів, що поставила б Збройні сили України на рівень системи кар’єрного менеджменту західного стилю.

Пентагон нагадав, що з 2014 року США надали Україні допомоги в безпековій галузі на суму понад 2,5 мільярди доларів, і продовжать зміцнювати стратегічне оборонне партнерство двох країн, зокрема через надання летальної оборонної допомоги.

«США також продовжать допомагати Україні зі втіленням цих реформ, щоб просунути вперед її євроатлантичні прагнення в підтримці безпечної, заможної, демократичної і вільної України», – мовиться в повідомленні Міноборони США.

Цю заяву привітав чинний президент України Володимир Зеленський.