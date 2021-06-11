Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

США надали для безпеки України чергову допомогу на 150 мільйонів доларів

Військові інструктори США навчають українських військових, Рівненщина, 26 травня 2021 року

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму в 150 мільйонів доларів за Ініціативою сприяння безпеці в Україні.

Ця допомога передбачає навчання, обладнання і консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО, повідомили в Пентагоні.

Як мовиться в повідомленні, йдеться про підвищення летальності, командних і управлінських можливостей і ситуаційної поінформованості українських сил через надання їм контрартилерійських радарів, систем протидії безпілотним апаратам, безпечних систем зв’язку, систем ведення електронної війни і військово-медичного евакуаційного обладнання, а також навчання і обладнання, що мають на меті поліпшити операційну безпеку і здатності баз Повітряних сил України.

Це стане доповненням до пакету допомоги від США на суму в 125 мільйонів доларів, який був оголошений 1 березня 2021 року. Тоді йшлося про патрульні катери Mark VI, контрартилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку в отриманні супутникових знімків і здатностей аналізування їх, а також обладнання на підтримку військово-медичних операцій і процедур евакуації з поля бою, додали в Пентагоні.

У Мінооборони США при цьому нагадали, що заохочують Україну продовжити здійснювати реформи, спрямовані на: краще поєднання оборонної структури з засадничим принципом НАТО – демократичного цивільного контролю за військом; ухвалення стратегії оборонної промисловості, яка краще відповідала б потребам Збройних сил України, посилювала б економічну конкуренцію в Україні і поліпшувала корпоративне управління; ухвалення методів контролю за прямими іноземними інвестиціями, що базувалися б на інтересах національної безпеки; поліпшення ефективності і прозорості системи державних замовлень в оборонній галузі; і реформу попереднього менеджменту людських ресурсів, що поставила б Збройні сили України на рівень системи кар’єрного менеджменту західного стилю.

Пентагон нагадав, що з 2014 року США надали Україні допомоги в безпековій галузі на суму понад 2,5 мільярди доларів, і продовжать зміцнювати стратегічне оборонне партнерство двох країн, зокрема через надання летальної оборонної допомоги.

«США також продовжать допомагати Україні зі втіленням цих реформ, щоб просунути вперед її євроатлантичні прагнення в підтримці безпечної, заможної, демократичної і вільної України», – мовиться в повідомленні Міноборони США.

Цю заяву привітав чинний президент України Володимир Зеленський.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG