Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
31 травня 2021, Київ 15:47
Новини | Події

У ВМС планують до кінця року сформувати дивізіон з патрульних катерів Island

Два патрульні катери класу «Айленд», які США передали Військово-морським силам України. Балтимор, 27 вересня 2018 року

До кінця року у складі Військово-морських сил ЗСУ планують сформувати дивізіон з п’яти швидкохідних патрульних катерів типу Island, які Україні надали Сполучені Штати. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

Він зазначив, що невдовзі флот має отримати ще три катери цього типу.

«Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке б було сумісне із зразками держав-членів НАТО. Тому усі три катери типу Island надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями», – наголосив Таран.

За словами міністра, зараз на двох катерах, що перебувають у місті Балтимор, завершили відновлення технічного стану. На них почали встановлювати озброєння. Ці катери планують відправити в Україну протягом третього кварталу цього року.

«Також відповідні технічні роботи проводяться і на п’ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року», – зазначили у Міноборони.

Із 2014 року загальна сума переданої США допомоги Україні становить близько 543 мільйонів доларів, повідомили раніше інформагентству АрміяInform в управлінні військового співробітництва і верифікації ЗСУ. Йдеться, зокрема, про кораблі типу Island, протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» та боєприпаси до них, автомобілі типу HMMWV, засоби зв’язку та кібербезпеки, прилади нічного бачення і тепловізори, високотехнологічні засоби РЕБ та РЛС контрбатарейної боротьби.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG