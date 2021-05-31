У ВМС планують до кінця року сформувати дивізіон з патрульних катерів Island

До кінця року у складі Військово-морських сил ЗСУ планують сформувати дивізіон з п’яти швидкохідних патрульних катерів типу Island, які Україні надали Сполучені Штати. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

Він зазначив, що невдовзі флот має отримати ще три катери цього типу.

«Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке б було сумісне із зразками держав-членів НАТО. Тому усі три катери типу Island надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями», – наголосив Таран.

За словами міністра, зараз на двох катерах, що перебувають у місті Балтимор, завершили відновлення технічного стану. На них почали встановлювати озброєння. Ці катери планують відправити в Україну протягом третього кварталу цього року.

«Також відповідні технічні роботи проводяться і на п’ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року», – зазначили у Міноборони.

Із 2014 року загальна сума переданої США допомоги Україні становить близько 543 мільйонів доларів, повідомили раніше інформагентству АрміяInform в управлінні військового співробітництва і верифікації ЗСУ. Йдеться, зокрема, про кораблі типу Island, протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» та боєприпаси до них, автомобілі типу HMMWV, засоби зв’язку та кібербезпеки, прилади нічного бачення і тепловізори, високотехнологічні засоби РЕБ та РЛС контрбатарейної боротьби.