Американські законодавці виступили за збільшення безпекової допомоги Україні

Група підтримки України в американському Конгресі виступає за збільшення безпекової підтримки США для України. Про це заявила співголова групи конгресвумен Марсі Каптур.

«Ми підтримуємо Україну проти російської брутальної агресії, а також підтримуємо санкції, вступ України до НАТО та збільшення безпекової допомоги Україні від США», – йдеться у твіті конгресвумен.

Марсі Каптур наголосила, що конгресмени співпрацюють з українськими парламентарями з Комітету Верховної Ради з міжнародних відносин.

Напередодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму в 150 мільйонів доларів за Ініціативою сприяння безпеці в Україні. Ця допомога передбачає навчання, обладнання і консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО, повідомили в Пентагоні.

«Приємно бачити надання додаткової безпекової допомоги Україні обсягом 150 мільйонів доларів, яку я відстоював», – твітує сенатор Роб Портман.

Портман додав, що Україна є «потужним союзником і продовжує втілювати безпекову реформу».

Перед зустріччю президентів США та Росії, запланованої на 16 червня, група підтримки України в Конгресі США звернулася з листом до президента США Джо Байдена із закликом говорити з Путіним «з позиції сили».

«Для того, щоб чітко позначити цю позицію, ми з повагою закликаємо вас повною мірою запровадити санкції проти всіх, задіяних у побудові «Північного потоку 2», підтримати План дій для членства України в НАТО і взяти на себе зобов‘язання із збільшення безпекової допомог Україні», – йдеться в листі конгресменів.