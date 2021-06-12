У Міноборони розповіли, на що піде допомога від США в 150 мільйонів доларів

Міністерство оборони України називає «вчасним і обґрунтованим» рішення США про новий пакет допомоги Києву на суму в 150 мільйонів доларів за Ініціативою сприяння безпеці.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, ця допомога буде спрямована на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО, повідомляє пресслужба МОУ.

«Цей пакет допомоги спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби. Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних сил України», – сказав Таран.

За його словами, протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 мільярди доларів.

«Вдячний нашим американським друзям за колосальну дипломатичну, політичну, фінансову підтримку і практичні кроки щодо збереження суверенітету і відновлення територіальної цілісності України», – наголосив міністр.

Крім того, заявив Таран, Україна розраховує на розуміння того, що українське питання має знайти належне місце в порядку денному саміту лідерів держав-членів НАТО, що відбудеться 14 червня.

Напередодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму в 150 мільйонів доларів за Ініціативою сприяння безпеці в Україні. Ця допомога передбачає навчання, обладнання і консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО, повідомили в Пентагоні.