Чому частина країн Альянсу – проти зближення? Якою була роль Росії у цьому рішенні і як воно може вплинути на Україну?
Україна і НАТО: які «червоні лінії» провів Путін?
Президент Росії Володимир Путін назвав наслідки вступу України в НАТО. За його словами, це призведе до того, що ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зможуть долетіти за сім або десять хвилин. В НАТО підтвердили – Україні не варто розраховувати на ПДЧ за результатами саміту у червні. Чому частина країн Альянсу – проти зближення? Якою була роль Росії у цьому рішенні і як воно може вплинути на Україну?
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