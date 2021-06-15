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Україна і НАТО: які «червоні лінії» провів Путін?

Україна і НАТО: які «червоні лінії» провів Путін?
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Україна і НАТО: які «червоні лінії» провів Путін?

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Президент Росії Володимир Путін назвав наслідки вступу України в НАТО. За його словами, це призведе до того, що ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зможуть долетіти за сім або десять хвилин. В НАТО підтвердили – Україні не варто розраховувати на ПДЧ за результатами саміту у червні. Чому частина країн Альянсу – проти зближення? Якою була роль Росії у цьому рішенні і як воно може вплинути на Україну?

Чому частина країн Альянсу – проти зближення? Якою була роль Росії у цьому рішенні і як воно може вплинути на Україну?

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