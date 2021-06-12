Хто кому загрожує? Росія стягує війська на Захід – НАТО тренується в Європі

Наприкінці квітня 2021 року Міністерство оборони Росії поширило відео на якому фрегати залишають бухту Севастополя, на узбережжі Чорного моря вантажать броньовану техніку, а в Іл-76 колонами заходять російські десантники.

Та вже на початку травня Володимир Зеленський при зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном розповів, як насправді проходить відведення російських військ.

«Ми бачимо, і наша розвідка зазначає, що тільки 3–3,5 тисячі військових почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде зменшення чисельності ми не бачимо», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Ці ж самі цифри, але вже з уточненням, що 90 % техніки росіян залишається в Криму, Зеленський повторив і першого червня в інтерв’ю німецьким журналістам з Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Про те, що небезпека ще не минула, попереджає й генсек НАТО.

«Хоча Росія й відвела деякі підрозділи, десятки тисяч російських військових залишаються на кордонах України разом зі своїм озброєнням. Росія і надалі обмежує навігацію в Чорному морі, зокрема, в районі Керченської протоки», – зазначив у коментарі на прес-брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Те, що Росія не поспішає виконувати обіцяне, наприкінці квітня помічає й представниця місії США в ОБСЄ.

«Значна частина російських військових залишається на своїх місцях уздовж російсько-українського кордону, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення», – представниця місії США в ОБСЄ Кортні Острієн.

Які ж підрозділи все-таки вийшли з Криму за наказом Шойгу? Ймовірно, частина десантників з Новоросійська і Пскова, їх легко транспортувати, – пояснюють експерти.

«Це в першу чергу стосувалося десантників, які прилетіли на Іл-76, їх завантажили в літаки і вони повернулися назад. Точно відомо, що це були морські піхотинці з Північного Кавказу, ті, що з Каспійської флотилії, і Темрюкський батальйон. Це окремий батальйон, він не входить до складу 810 бригади, а дислокується на західному узбережжі», – зазначив у коментарі Крим.Реалії керівник безпекових програм центру глобалістики «стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Частина інших російських військових з кримських полігонів Опук і Ангарський перемістилася у тимчасово облаштовані місця дислокації на півострові, – припускає експерт.

«Шойгу не збрехав. Шойгу сказав, що з полігонів повернулись в пункти дислокації. Ми очікували, що росіяни повернуть всі звезені угрупування у пункти постійної дислокації, а, насправді, малося на увазі, що війська повертаються в пункти тимчасової дислокації», – пояснив для Крим.Реалії керівник безпекових програм центру глобалістики «стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Під час оголошеного виведення сил, російські військові, навпаки, заходять до Криму. На це звернув увагу ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Йдеться про 56-у десантно-штурмову бригаду, яка до кінця року, за наказом Шойгу, має стати полком у Криму.

«Потужний підрозділ з колосальною військовою історією, раніше він дислокувався в місті Камишин, Волгоградської області. Тепер він буде дислокуватися в Феодосії. Цей полк призначений для здійснення агресивних наступальних дій», – зазначив у прямому ефірі Крим.Реалії український воєнний журналіст, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Журналіст Майкл Шелдон дослідив військові табори росіян у Криму на супутникових знімках. Він звернув увагу, що аж із Забайкальського краю до Криму, а це понад сім тисяч кілометрів, росіяни перекинули радіолокаційну станцію Каста , призначену для контролю неба. Присутність системи ПВО може означати тривале перебування російських військ на півострові, припускає Шелдон.

У квітні й травні Росія не виводить, а перекидає додаткове важке озброєння до Криму. Про це повідомляє місія США в ОБСЄ.

«Навіть після оголошеного відведення своїх військ вздовж кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула до Криму штурмову авіацію, а також бойові танки Т-72Б3, 120-міліметрові міномети, 122-міліметрові гаубиці та броньовану техніку, а також інше військове обладнання», – повідомила результати моніторингу в.о. заступника голови місії США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер.

Наприкінці травня відбулись чергові навчання Росії в Чорному морі. На стрільбах був задіяний фрегат «Адмірал Григорович». Також росіяни перевірили протикорабельні ракетні комплекси «Утёс» и «Бал». А місяць тому в Азовське море зайшло п’ятнадцять кораблів Каспійської флотилії, три кораблі Балтійського і два Північного флоту Росії. Їх досі не повертають в порти приписки.

«Всі ці кораблі вони знаходяться не на місці свого постійного розташування. Частина Каспійської флотилії знаходиться біля Криму, інша частина, яка зайшла на навчання, зараз знаходиться в Новоросійську. А кораблі Балтійського флоту зараз знаходяться в Севастополі. Тобто ніхто нікуди не пішов», – розповів у коментарі Крим.Реалії директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко.

«Російський флот у Криму одночасно на своєму борту може нести до 5 тисяч морських піхотинців, близько 150 танків і 230 БТР-ів або бронетранспортерів. Тобто угруповання дуже потужне. Яким чином буде розпоряджатися цим угрупованням Володимир Путін незрозуміло», – сказав у коментарі для Крим.Реалії український воєнний журналіст, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Стягування військ до Криму та кордону з Україною в Росії пояснюють військовою активністю НАТО. Мовляв, це США та їхні союзники нарощують свої сили в Європі, а ми реагуємо на загрозу.

«Ситуація на західному стратегічному напрямку характеризується зростанням військових загроз. Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вживати заходів адекватної протидії. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано до 20 з'єднань і військових частин», – заявив на засіданні колегії міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Наразі Північноатлантичний альянс дійсно проводить масштабні навчання в Європі. В них задіяні 27 країн, серед них і Україна, і понад 28 тисяч військовослужбовців. Але НАТОвські навчання, це лише відмовка, переконують експерти. Росія готова до наступальних дій, і всьо лиш тиждень потрібен Росії, щоб повернути три з половиною тисячі своїх військових з озброєнням в окупований Крим.

«Метою навчання було якраз швидке перекидання військ в Крим і на суміжні з Україною території, для формування ударного угруповання. Навіть ті сили, які зараз знаходиться в Криму, вони можуть здійснити несподіваний удар, а при необхідності можуть і наростити їх», – сказав у коментарі Крим.Реалії керівник безпекових програм центру глобалістики «стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Українські військові розуміють загрози і щоб зупинити удар з боку Криму тренуються на адмінмежі з півостровом. Відпрацьовують напади з моря і оборону з берега та повітря. Також, вже провели тренувальні розрахунки систем залпового вогню «Ураган». Цей комплекс вистрілює 16 реактивних снарядів за 20 секунд.

«Була перевірка готовності до адекватних дій у разі прийняття противником рішення щодо висадки умовного десанту противника на наше узбережжя. Вертольоти повітряної авіації розпочали знищення кораблів і катерів на підходах до узбережжя. Протидесантний резерв висунувшись на визначений рубіж розпочав нанесення бойового ураження кораблям і катерам противника та знищив розвідку, яка намагалася висадитись», – прокоментував один зі сценаріїв військових навчань командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Експерти прогнозують, що найближчим часом можливе нове загострення через стратегічні навчання Росії та Білорусі «Захід 2021». Загалом, лише до кінця літа по всій Росії заплановано понад 4 тисячі 500 військових навчань. З них 20 масштабних тренувань відбудуться саме на Чорному морі. Та експерти вважають, зняти напругу в Чорноморському регіоні або ж, навпаки, ще більше посилити її може зустріч президента США Байдена і Росії Путіна, запланована на 16 червня 2021 року в Женеві.