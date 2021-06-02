Біля адмінкордону з окупованим Кримом пройшли масштабні навчання ЗСУ

Масштабні навчання Збройних сил України пройшли біля адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом. Про це повідомили у Командуванні об’єднаних сил ЗСУ 2 червня.

До навчань залучили наземні, повітряні та морські угрупування військ. Під час маневрів військові відпрацювали взаємодію під час ведення бою та швидкої зміни обстановки.

«Маневри, що відбулися на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, не лише продемонстрували особисту високу польову та морську навченість військовослужбовців, а й вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, які максимально наближені до бойових», – мовиться у повідомленні

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, . за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту. Умовний противник мав намір зайняти опорні пункти українських підрозділів і забезпечити висадку другої хвилі морського десанту.

У відповідь на дії умовного противника за сигналом тривоги були підняті всі задіяні у навчаннях сили.

«Першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги», – розповів Наєв.

Завершили тактико-спеціальні навчання маневри малих броньованих артилерійських катерів.