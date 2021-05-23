День штормових беретів: українська морська піхота «нарощує м’язи» та згадує загиблих побратимів

Три роки тому українські «воїни трьох стихій», як називають морських піхотинців, змінили берети чорні на штормові, а свій день стали відзначити 23 травня замість 16 листопада. Напередодні на Одещині, де дислокується одна з двох бригад, нині наявних у складі Командування морської піхоти Військово-морських сил України, понад 250 морпіхів склали клятву й отримали право носити довгоочікувані берети кольору морської хвилі.

Традиція та кількаетапний ритуал, що відбувається двічі на рік – перед Днем захисника України (14 жовтня) та Днем морської піхоти. Вдягнути берет кольору морської хвилі військовослужбовець – незалежно від звання й посади – має право лише після вдалого подолання полоси перешкод, на якій фізичних навантажень анітрохи не менше ніж психологічних.

Не «сачканув» свого часу, разом з усіма добряче помісивши багнюку на полосі, й командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль, який є вихідцем із Десантно-штурмових військ, й обидва комбриги-полковники – командири 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти Микола Палас і Андрій Гнатов відповідно.

В останні роки 35 ОБрМП та 36 ОБрМП отримали власні імена – на честь контрадміралів часів Української Народної Республіки Михайла Остроградського та Михайла Білинського.

З Криму в 2014-му вийшли два неповні батальйони морської піхоти

У 2014 році з Криму на материк вийшли два батальйони морської піхоти – але у далеко неповному складі, чимало військовослужбовців залишилися на окупованому півострові. Йдеться про 1-й Феодосійський окремий батальйон морської піхоти та 501-й із Керчі, що на той час проіснував лише кілька місяців. Розмістилися в Миколаєві, де згодом почав формуватися новий підрозділ, – згадав у розмові з Радіо Свобода підполковник Олексій Никифоров. Нині він очолює пресслужбу Сил спеціальних операцій ЗСУ, а під час кримських подій був замполітом 501-го батальйону. Присязі не зрадив – на відміну від свого командира.

Спогади підполковника Никифорова про зради декого з морпіхів 7 років тому та про свідомий вибір інших – у нещодавньому матеріалі «Новинарні» «Той самий Никифоров».

А місто Миколаїв із 2014 року вважається неофіційною «столицею» морської піхоти. Нині там на базі навчального центру ВМС функціонує Школа морського піхотинця, де під час кількамісячного навчання військовослужбовці виконують і свій перший ознайомчий стрибок із парашутом, і перехід морем.

До окупації Російською Федерацією Криму військово-морські спеціальності українські курсанти набували в Севастополі. Утім навіть там офіцерів-морпіхів не готували – в морську піхоту приходили з різних видів і родів військ.

«Управління діями підрозділів морської піхоти» Від 2018 року офіцерів за окремою спеціальністю готують на факультеті підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Військової академії в Одесі. В жодному іншому військовому виші України такої військової спеціальності більше немає.

Про нарощування морською піхотою спроможностей

На сьогодні крім двох бригад МП у структурі Командування морської піхоти є артилерійська бригада, реактивний артилерійський полк, окремий батальйон морської піхоти та окремий розвідувальний батальйон.

«Понад 7 тисяч підготовлених, вмотивованих та готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців. Понад 10% особового складу – жінки. Це не тільки зв’язківці, медики або кухарі, а також й командири відділень бойових підрозділів», – розповів Ukrinform командувач морської піхоти Юрій Содоль.

В тому ж інтерв’ю генерал-лейтенант Содоль зазначив, що у 2018-2019 роках морська піхота отримала озброєння як закордонного виробництва (комплекси контрбатарейної боротьби), так і вітчизняного (протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», легкий переносний ракетний комплекс «Корсар», БпАК – безпілотний авіаційний комплекс). «В рамках військово-технічної допомоги плануємо отримати снайперські системи Barrett MRAD», – додав він.

Бронетранспортер БТР-4Е, практичні випробування якого пройшли кілька місяців тому, а також модернізований БТР-80 розглядаються «як варіанти базового зразка», зазначив командувач морської піхоти.

Найближчим часом «уся морська піхота повинна перейти на єдиний зразок броньованої техніки, це дасть можливість уніфікувати їхню експлуатацію й обслуговування», – зазнавив у виступі на форумі «Україна 30. Безпека країни», що відбувся в Києві 12 травня, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Також, за словами контр-адмірала Неїжпапи, турецькі безпілотні авіаційні комплекси типу Bayraktar, надходження першого комплекту яких очікується вже цього року, будуть використовуватися, зокрема, «в інтересах морської піхоти».

Втрати за час російсько-української війни

Про втрати особового складу морської піхоти від початку російсько-української війни командувач МП Юрій Содоль каже: 71 побратим. У 2020-2021 роках, за його словами, загинули 15 морських піхотинців.

Як передає «5 канал», 22 травня Верховна Рада підтримала запит п'ятого президента Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України військовослужбовцю 35 ОБрМП Ярославу Журавлю (посмертно).

13 липня торік сержант-розвідник отримав поранення неподалік лінії зіткнення під селищем Зайцевим. Як засвідчило відео з безпілотника, поранений морпіх був живий, зупиняв кровотечу джгутом та шукав укриття. Кілька днів поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію і тільки 21 липня тіло сержанта морської піхоти Ярослава Журавля було передане на контрольовану Україною територію.