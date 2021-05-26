Партизанська війна? Як Зеленський готує ЗСУ до можливого масштабного наступу Росії

Президент України Володимир Зеленський ініціює збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців. Нині вона законодавчо закріплена на рівні 250 тисяч. Експерти в оцінці пропозицій президента поділилися. Головне – не кількість, а якість підготовки і озброєння, що доводить ізраїльська армія. Це зауважують критики «військової політики» Зеленського. На їхню думку, така політика в Україні насправді взагалі відсутня. А інші спеціалісти називають стратегію Зеленського щодо ЗСУ ефективною і адекватною.

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту про основи національного спротиву. Документ вніс президент України Володимир Зеленський. Він визначає національний спротив як складову оборони держави. Мета передбачених заходів – щоб «противник зазнав неприйнятних втрат» і через це «змушений був припинити агресію проти України».

Передбачені й військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, які повинні утворюватися та функціонувати:

у кожній зоні тероборони та додатково у кожному місті з населенням понад 900 тисяч мешканців як бригади Сил тероборони ЗСУ;

у кожному районі тероборони та додатково в кожному адмінцентрі області як батальйони Сил територіальної оборони ЗСУ.

«Швейцарський варіант»

Заради Сил територіальної оборони ЗСУ Зеленський вніс на розгляд Ради ще один документ. Йдеться про зміни до закону про чисельність ЗСУ. Пропонується «затвердити чисельність Збройних сил України у кількості, яка не перевищує 261000 осіб, у тому числі 215000 військовослужбовців». Тобто чисельність ЗСУ зросте на 11 тисяч осіб.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи Радіо Донбас.Реалії пропозиції Зеленського, звертає увагу на контекст останніх місяців – концентрацію російських військ біля кордонів України та в її окупованих частинах.

«Я так розумію, що Офіс президента Зеленського трохи хвилюється і намагається «порішати» питання з територіальною обороною, бо явно наших 250 тисяч Збройних сил недостатньо, якщо буде повномасштабна війна з Росією. Якщо це буде, то ми не зможемо втримати оборону. А за рахунок територіальної оборони ми можемо зробити швейцарський варіант – втягнути їх у позиційну партизанську війну. І вони просто не витримають економічно», – каже Жданов.

ДОВІДКА: За російськими офіційними даними, чисельність Збройних сил РФ становить майже два мільйони осіб, з яких, власне, військовослужбовців – понад мільйон.

«Може, і Росія тремтіла б перед нами»

Загалом Олег Жданов наголошує: якби ЗСУ суттєво модернізували, радикально оновили озброєння, техніку, то навіть за меншої чисельності війська його ефективність, порівняно з нинішнім станом, значно зросла б. Приклад – армія Ізраїлю, яка дуже успішно воює не кількістю, а якістю. Йдеться про рівень бійців та сучасне озброєння. А стосовно ЗСУ поки що «маємо те, що маємо», каже експерт.

ДОВІДКА: Державний бюджет-2021 на сектор національної безпеки і оборони України затвердили в розмірі 267 мільярдів гривень. Це становить понад 5% валового внутрішнього продукту України.

Усупереч «переможним реляціям влади» (як попередньої, так і нинішньої) про збільшення витрат держави на армію, вдається насправді тільки триматися на плаву, стверджує Жданов.

«Влада маніпулює (щодо витрат на армію – ред.). У тому сенсі, що є понад 5 відсотків на оборону. А насправді Збройні сили України максимум отримували в ці останні роки – 2,7 відсотка. Цих 2,7 відсотка вистачає нагодувати, одягнути і утримувати Збройні сили. На жаль, головний критерій наявного бюджету – головне, щоб українська армія з голоду не померла. А ще вистачає частково ремонтувати техніку в поточному ремонті, витрачати боєприпаси і щось закуповувати з техніки нового, але у малих об’ємах. Ось на що цього вистачає. І відсутня військова політика в середині держави, розумієте? На сьогодні офіційно немає навіть воєнної доктрини. Стару скасували, нову не написали (у березні цього року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України – ред. ). Чітко не сформульовано – ми займаємося обороною держави чи ведемо наступальну політику? І взагалі сказати, мала чи велика чисельність ЗСУ? Може, якби наші 210 тисяч вояків були озброєні такою технікою, як Армія оборони Ізраїлю, то, може, і Росія тремтіла б перед нами, розумієте?» – зазначає Жданов.

«Лише до 20 відсотків озброєння ЗСУ є сучасним»

Генерал запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко дає Радіо Донбас.Реалії іншу оцінку ініціативі Зеленського збільшити чисельність ЗСУ. Генерал вважає стратегію нинішнього президента щодо ЗСУ ефективною і адекватною. Романенко визнає, що ЗСУ має здебільшого радянську зброю.

«За найбільш оптимістичними оцінками, лише до 20 відсотків наявного озброєння української армії є сучасним. А у противника – російської армії – в різних родах військ частка сучасного озброєння сягає 75 відсотків. Путін, як його не оцінювати політично, у військовому плані дбав про забезпечення сучасним озброєнням. А Україна з її ресурсом розвиває навчені мобільні Збройні сили. Однак з урахуванням нестачі сучасного озброєння треба покривати цей недолік збільшенням чисельності війська. Що і відбувається. Бо і верховний головнокомандувач Зеленський, і командувач ЗСУ Хомчак керуються цими об’єктивними законами (втримання військового паритету – ред.)» – вважає генерал Романенко.

МЗС Росії бачить «мілітаризацію України»

Тим часом офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала пропозицію Зеленського збільшити чисельність ЗСУ «мілітаризацією України».

За її словами, все це відбувається «на тлі накачування України натовською зброєю і роздування військового бюджету».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: