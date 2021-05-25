Понад шість тисяч «резервістів»: як «ДНР» та «ЛНР» «мобілізують» місцевих жителів?

Із 17 до 22 травня угруповання «ДНР» та «ЛНР» провели навчання, які назвали перевіркою ефективності «силових структур», а також залучили до них понад шість тисяч «резервістів». Місцевих жителів почали ретельніше оглядати на блокпостах, декого одразу забирали у «військкомати», а багатьох замість звичної роботи відправили на полігони. Як відбувався «контроль мобілізаційного резерву» та навіщо він бойовикам?

Минулого тижня багато жителів окупованого Донбасу отримали СМС-повідомлення про планові навчання різних «силових структур». Також із 17 травня угруповання «ДНР» та «ЛНР» оголосили так звані «збори резервістів» і багатьох місцевих чоловіків зобов'язали з'явитися у «військкомати». У донецьких і луганських пабліках у соцмережах почали писати, що через ретельні перевірки на багатьох блокпостах утворилися черги, а декого прямо звідти забирали у «військкомати».

Російська окупаційна влада відновила роботу «військових комісаріатів», здійснюють облік мобілізаційних ресурсів, постійно уточнюються списки резервістів, проводиться оповіщення, періодично їх викликають на збори

«Російська окупаційна влада відновила роботу «військових комісаріатів» у всіх районах і великих містах. Ці військові комісаріати, по-перше, вони здійснюють облік мобілізаційного резерву, мобілізаційних ресурсів. Не тільки особового складу, а й техніки, іншого майна, яке може залучатися до формування нових з'єднань і частин. Крім того, постійно уточнюються списки резервістів, проводиться їх оповіщення, періодично їх викликають на збори», – розповідає представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький.

За даними військової розвідки України, до останніх командно-штабних навчань бойовики залучили понад 6 тисяч «резервістів». Найбільш активно цього разу працювали «військкомати» в Луганську, Горлівці та Кальміуському (колишнє Комсомольське). Донбас Реалії вдалося зняти на відео один із «військкоматів» в Донецьку, який відповідає за три райони міста – Київський, Калінінський та Ворошиловський.

Зовні великого ажіотажу непомітно, лише декілька чоловіків перебували біля входу. Але варто сказати, що ці кадри зняті після початку зборів і, очевидно, що так звані «резервісти» вже перебували на одному з семи полігонів, які були залучені до цих командно-штабних навчань.

Це більше елемент пропаганди, елемент внутрішньої мобілізації, ніж реально військовий

«Вони паралельно проводять ще навчання своїх незаконних збройних формувань і якщо щодо зборів немає формулювання, навіщо вони проводяться, то щодо навчань заявлено, що у зв'язку з «можливими актами агресії з боку України». Як на мене, все-таки це більше елемент пропаганди, більше елемент, скажімо, внутрішньої мобілізації, ніж реально військовий. Хоча з іншого боку, коли кожного року людей призивають у військкомати і вони повинні з'явитися, то це дійсно відповідає цілям, які вони декларують. Як вони називають, «контроль наявності громадян, які перебувають в запасі і приписаних до військових частин», – розповідає представник ОРДО в українській делегації і ТКГ Сергій Гармаш.

Всі навчання першого та другого армійського корпусів відбуваються відповідно до керівних документів Збройних сил Російської Федерації

«Всі навчання, безпосередньо, і це навчання першого та другого армійського корпусів, вони відбуваються відповідно до керівних документів Збройних сил Російської Федерації. За методиками, за наказами, які діють у Збройних силах Росії. Ми відмічаємо контроль, чіткий контроль з боку Південного військового округу, є представники як штабу округу, так і представники 8-ї армії, які безпосередньо контролюють, надають методичну допомогу і, відповідно, будуть звітувати перед Генеральним штабом Російської Федерації про ті заходи, які проведені», – зазначає Вадим Скибицький.

В Головному управління розвідки (ГУР) Міноборони України виокремлюють три цілі останніх навчань – створення нових підрозділів у складі армійських корпусів угруповань «ЛНР» та «ДНР», їх злагодження, а також поповнення лав бойовиків новими контрактниками.

Мета Росії – у випадку ескалації покласти якнайбільше життів місцевих мешканців

«Очевидно, що мета Росії, російських кураторів з цього питання – це у випадку ескалації, до якої, напевно, вони і готуються, покласти якнайбільше життів місцевих мешканців. Цей конфлікт, напевне вважають, ще недостатньо замішаний на крові, і відповідно дуже важливо, аби українці вбивали українців», – вважає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко.

Воєнний порядок денний виправдовує низький рівень життя, легітимізує так звані «республіканські органи влади», які існують в Донецьку і Луганську

«Воєнний порядок денний демонструє і буде демонструвати, що Росія буде все менше і менше фінансово вкладати в «республіки», бо коли є воєнний порядок денний він виправдовує низький рівень життя. Коли є воєнний порядок денний, він виправдовує те, що люди намагаються вижити, але вірять, довіряють цій владі, яка існує. Коли є воєнний порядок денний – це легітимізація так званих «республіканських органів влади», які існують на сьогоднішній день в Донецьку і Луганську», – каже заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко.

Збори «резервістів» і облік їх у «військкоматах» на окупованій частині Донбасу стали вже звичною справою. Перша така показова акція відбулась ще у 2017 році, тоді бойовики заявили, що зібрали близько 30 тисяч людей. Попереднього разу такі заходи відбулися у листопаді минулого року.