Зеленський спитає про війну, Донбас повстав проти Курченка: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

20 травня спливло два роки президентства Володимира Зеленського, на честь чого президент дав велику прес-конференцію на території авіабудівного заводу «Антонов». І хоча сам Зеленський волів говорити про майбутнє святкування 30-річчя незалежності України, боротьбу з олігархами та цифровізацію документообігу, журналісти засипали його питаннями про Донбас. Зеленський відкинув запрошення Путіна зустрітися у Москві, щоби обговорити питання війни, заявив про початок контакту «між офісами президента України і Російської Федерації» задля підготовки майбутньої зустрічі (що нарешті підтвердили і у Кремлі), нарікнув на роздачу російських паспортів на окупованій частині Донбасу та недостатню підтримку з боку Німеччини і Франції, а також видав сенсацію: ситуація на сході України може стати питанням всеукраїнського референдуму. Нагадаємо, закон про народовладдя парламент ухвалив у січні цього року, а результати плебісциту є обов’язковими для розгляду й ухвалення рішення. Що може спитати Зеленський у українців і чи вплине це на Путіна?

Журналісти проєкту Bihus.Info опублікували уривки з нібито телефонних розмов періоду 2014-го року Віктора Медведчука (якому, до речі, не вдалося оскаржити домашній арешт) із високими російськими посадовцями, тодішніми лідерами угруповань «ЛДНР» та підопічним самого Медведчука Дмитром Дорошенком, який активно «наводив мости» з проросійськими угрупованнями на Донбасі. За цими записами, Медведчук ніколи не був особливо близький із своїм кумом Володимиром Путіним, став перемовником із обміну полоненими між Україною та бойовиками із волі Кремля та згоди тодішнього президента Петра Порошенка, називав ЗСУ «їхньою армією», а також значно частіше бував на Банковій, аніж вважалося раніше. Яку роль готував Путін для Медведчука, якби йому вдалося тоді «продавити» російське бачення «Мінська» – та чому засланим, як випливає, Кремлем Медведчуком так дорожив Порошенко? Обговорюємо в ефірі.

Бойовики продовжують напоказ порушувати Мінські домовленості, розміщуючи танки впритул до лінії розмежування, гатити з вогнеметів, вочевидь сподіваючись спровокувати пожежі в лісах навколо підконтрольних Україні міст, а також пресуючи полонених українців в своїх нелегальних тюрмах, твердячи їм, що «Україна про них забула». При цьому в порушеннях як і зазвичай звинувачують Київ. На окупованій території почався черговий бунт: алчевські металурги повстали проти «південноосетинської» (а насправді - російської, пов'язаної з українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком) компанії «Внешторгсервис», яка з січня не платить їм зарплатню. Місцева «профспілка» навіть наважилась написати листа Володимиру Путіну, за що на її очільника вже почало полювати місцеве «МГБ».

«Ми маленьке селище, нас ледве помічають»: журналіст Радіо Донбас.Реалії проїхався разом із волонтерами по школах та інтернатах маленьких вільних міст Донбасу, куди українці з решти міст країни зібрали плаття та костюми для випускних вечорів.

«Їх там нема»: покажіть цю добірку наступного разу тому, від кого це почуєте: ми зібрали та систематизували 30 найкращих розслідувань українських та іноземних журналістів і волонтерів про участь Росії у війні на Донбасі.

Після ковідної паузи в український прокат нарешті виходить стрічка-тріумфатор найстарішого кінофестивалю Європи у Венеції «Погані дороги» Наталки Ворожбит. Не виключаємо, ці півтори години в кіно змінять ваше ставлення до жителів регіону та українських солдат.

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