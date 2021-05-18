Медведчук негласно вів перемови з бойовиками та російською владою – Bihus.Info

Народний депутат Віктор Медведчук негласно вів переговори з підконтрольними Росії бойовиками після початку бойових дій 2014 року – про це йдеться в загальноредакційному розслідуванні проєкту Bihus.Info, оприлюдненому 17 травня.

Голова проєкту Денис Бігус стверджує, що його редакція отримала записи розмов Медведчука з 2014 по 2017 роки. Згідно з ними, він вів переговори із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, помічником президента Росії Владислваом Сурковим, російсьим міністром енергетики Олександром Новаком та іншими російськими політиками та високопосадовцями енергетичного сектору.

Крім того, як стверджують журналісти, на записах присутні розмови політика з ватажками незаконних збройних угруповань: Олександра Бородая, Олексія Карякіна, Владлена Заруби. Голос, який автори розслідування ідентифікували як такий, що належить Медведчуку, стверджує, що його на участь у перемовах уповноважили і тодішній президент України Петро Порошенко, і президент Росії Володимир Путін.

«З діалогів випливає, що Медведчук вже влітку 2014-го має постійний доступ до президента України Петра Порошенка: говорить і зустрічається з ним вночі, у вихідні, на свята. При цьому Медведчук не просто передає на Банкову інформацію з Москви, а намагається впливати на Порошенка, переконати його приймати ті чи інші рішення, про які просить Москва, зокрема щодо організації життя на окупованих територіях», – йдеться в розслідуванні.

Як зазначають у Bihus.Info, на момент початку переговорів Медведчук не мав жодного офіційного статусу представника України і виконував цю роль негласно.

Текст розслідування не містить коментарів Віктора Медведчука та Петра Порошенка. Вони наразі публічно не коментували його зміст.

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Віктору Медведчуку, нині – голові партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».