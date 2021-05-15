«Ситуація виглядає недостатньо переконливою» – Рябошапка про справу Медведчука

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка очікував, що проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука будуть звинувачення за статтями про фінансування та підтримку тероризму. Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Поки що ця ситуація для мене виглядає недостатньо переконливою. І не тому, що, можливо, (голова СБУ Іван) Баканов і (генеральний прокурор України Ірина) Венедіктова не всі докази показали, а в першу чергу тому, що ми очікували підозру за фінансування тероризму, за підтримку тероризму. Тому що санкції до телеканалів Медведчука РНБО застосувала саме за підтримку тероризму. Це тяжка стаття. Це особливо тяжкий злочин. І ми відповідно очікували, що і звинувачення будуть пред’явлені саме за цими статтями. А те, що ми побачили, досить неочікувано для мене. Навіть враховуючи те, що я був на посаді генпрокурора», – наголосив Руслан Рябошапка.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».