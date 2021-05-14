Данілов про запобіжний захід Медведчуку: «ми не стоїмо на місці»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не став коментувати по суті рішення суду про запобіжний захід голові партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку. Відповідаючи на питання щодо цього на брифінгу 14 травня, Данілов зазначив, що це – повноваження правоохоронних органів.

«Я не можу бути задоволений чи не задоволений (запобіжним заходом – ред.), це не моя дефіцінія, трактувати рішення нашого українського суду. Є прокуратура, є відповідні органи, які ведуть ці справи, і вони мають давати оцінку цим речам. Єдине, що можу сказати – ми не стоїмо на місці, ми постійно поступово, поступово рухаємося вперед. Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб все було швидко, але з урахуванням того, скільки років все це відбувалося, як це накопичувалося, як це формувалося, звичайно, воно буде мати певний проміжок часу, щоб розставити всі крапки над «і», – заявив Данілов.

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Він не погодився з припущенням журналістки про те, що рішення РНБО про санкції щодо Медведчука допомогли йому уникнути взяття під варту. Захист народного депутата посилався на те, що нібито через арешт рахунків він не зможе внести заставу в 300 мільйонів гривень, яку вимагало обвинувачення.

«Чим рішення РНБО заважає працювати нашим суддям? Я не розумію, про що ви говорите, відверто кажучи. Є на сьогодні наше рішення, яке має виконуватися на території України, ми слідкуємо, щоб воно обов’язково виконувалося, є рішення, яке ухвалює наш український суд, це питання до суду, це точно не до нас», – зазначив він.

Секретар РНБО також прокоментував місце перебування другого фігуранта справи, однопартійця Медведчука Тараса Козака, який наразі, за повідомленнями, перебуває в Білорусі на лікуванні.

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«Я вважаю, що, якщо в нас медицина доведена до цього стану, що вже треба лікуватися в Білорусі – ну, шкода Козака за тих людей, з якими він працював свого часу, які довели до цього медицину. Це питання до правоохоронних органів, коли повернеться пан Козак – я вважаю, що він обов’язково повернеться. Якщо він раптом не з’явиться – в нього ще паспорт громадянина якоїсь іншої крани», – припустив Данілов.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».