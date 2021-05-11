В СБУ і ОГП озвучили деталі справи стосовно Медведчука і Козака

Народним депутатам від партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено підозри за трьома епізодами, уточнили на брифінгу голова СБУ Іван Баканов і генпрокурор Ірина Венедіктова.

Їхні дії класифікували за статтями «державна зрада» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Перший епізод стосується розробки родовища «Глибока» на шельфі Чорного моря. Медведчук та Козак, за версією слідства, вступили у попередню змову з високопосадовцем уряду Росії для видобутку там корисних копалин.

«Поясню, про що мова: після анексії півострову, окупанти розпочали таку собі «націоналізацію» підприємств, ресурсів та іншого майна. Стартував процес незаконної перереєстрації юридичних осіб. І українські політики долучаються до розробки родовища на окупованій території та фактично допомагають державі-агресору, яка це родовище і забрала» – розповів деталі голова СБУ Іван Баканов.

На брифінгу продемонстрували аудіозаписи розмов, на яких обговорюються деталі перереєстрації київського ТОВ «Нові проєкти» у Росії та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

Другий епізод щодо підозр депутатам стосується передачі спецслужбам Росії даних, що містять державну таємницю.

«Цей епізод стався у серпні 2020 року. Пан Медведчук направив Козаку, котрий тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації», – додав Баканов.

Третій епізод стосується розробки антиукраїнського проєкту «Промінь».

«На перший погляд, мова йде про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатись в Росію. Але справжня мета – створення інфраструктури впливу на користь Росії. А вже через механізми цього «Променя» – збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це – антиукраїнський проєкт», – пояснив очільник СБУ.

Іван Баканов повідомив, що проросійський політик, народний депутат від «ОПЗЖ» і кум російського президента Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування наразі невідоме.

За його словами, у зв’язку з неможливістю безпосереднього вручення підозри, зокрема, Медведчуку, її направили за місцем його проживання і роботи.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що підписані нею повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів стосуються народних депутатів України з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

У політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Факти, які сьогодні офіційно інкримінували Медведчуку, були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» у жовтні 2018 року. Зокрема, у розслідуванні йшлося про те, що в анексованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».