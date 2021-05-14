Російська влада вирішила ліквідувати компанію «Новые проекты», через яку Медведчук отримав підозру

Влада Росії розпочала процес ліквідації російської компанії «Новые проекты», яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генерального прокурора народному депутату Віктору Медведчуку щодо «незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим». Відповідний запис в реєстрі юридичних осіб Російської Федерації зроблений вже наступного дня після вручення Медведчуку підозри. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

Відповідно до витягу, 12 травня 2021 року реєстраційні органи розпочали процедуру ліквідації компанії «Новые проекты», що володіє російською ліцензією на видобуток нафти і газу на ділянці «Глибока», яка до анексії Криму контролювалася Україною.

Причиною ліквідації компанії в реєстрі вказано: «Ухвалення реєструючим органом рішення про майбутнє виключення юридичної особи з ЄДРЮО (наявність в ЄДРЮО (російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – ред.) відомостей про юридичну особу, щодо яких внесено запис про недостовірності)».

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«У виписці на компанію станом на 14 травня 2021 року існує «запис №19» від жовтня 2020 року, про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії «Новые проекты» та встановили певну недостовірність даних. І саме це стало підставою для реєстраційної служби РФ 12 травня 2021 року розпочати процес ліквідації (запис №20). Утім, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня 2021 року – у ньому відсутній запис №19 про те, що у жовтні 2020 року щодо компанії були встановлені порушення, хоча ці дані мають оновлюватись в системі фактично в режимі реального часу. Що може вказувати на те, що їх внесли «заднім числом», – повідомляють «Схеми».

При цьому ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці «Глибока» компанії «Новые проекты» все ще залишається чинною до 2046 року.

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У день початку ліквідації (12 травня) Віктор Медведчук прийшов в Офіс генпрокурора, аби ознайомитися з підозрою щодо «незакінченого замаху на розграбування національних цінностей», де фігурують «Новые проекты» та нафтогазова ділянка «Глибока».

Прокуратура офіційно інкримінує Вікторові Медведчуку дії щодо захопленого кримського родовища. Факти про це були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні «Схем» у жовтні 2018 року.

Тоді журналісти встановили, що в анексованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука.

«Схеми» дослідили структуру власності російської фірми «Новые проекты», якій у 2016 році голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку та видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища, а також – ділові зв’язки її директора Антона Дорноступа.

​З'ясувалося, що Антон Сергійович Дорноступ – єдиний власник фірми «Главнефтесервис», яка на 100 відсотків володіє «Новыми проектами», і в якій він є директором. Водночас Дорноступ є співзасновником декількох російських компаній, які, згідно з російськими реєстрами, пов’язані з родиною Віктора Медведчука.

Через півроку після виходу розслідування «Новые проекты» потрапили під дію санкцій США.

11 травня 2021 року Служба безпеки України оприлюднила записи телефонних розмов. На них чоловік з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, обговорює з чоловіком, голос якого схожий на голос тодішнього заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Козака, можливість отримання документів на родовище компанією «Новые проекты».

13 травня Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Натомість суд постановив взяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.