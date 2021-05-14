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14 травня 2021, Київ 14:47
Свобода Live

Медведчук – під домашнім арештом. Що буде далі з кумом Путіна?

Початок ефіру о 14:00

Віктор Медведчук опинився під домашнім арештом. Чи адекватний запобіжний захід підозрі і що буде далі з кумом президента Росії Путіна? Про це – у програмі Свобода Live.

13 травня печерський суд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Суд ухвалив рішення взяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Раніше на тлі проведення обшуків у Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку за статтями про «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території». Медведчук звинувачення відкинув і назвав їх «політичною розправою».

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