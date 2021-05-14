Медведчук – під домашнім арештом. Що буде далі з кумом Путіна?

Віктор Медведчук опинився під домашнім арештом. Чи адекватний запобіжний захід підозрі і що буде далі з кумом президента Росії Путіна? Про це – у програмі Свобода Live.

13 травня печерський суд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Суд ухвалив рішення взяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Раніше на тлі проведення обшуків у Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку за статтями про «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території». Медведчук звинувачення відкинув і назвав їх «політичною розправою».