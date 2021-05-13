Медведчук: Козак перебуває на лікуванні в Білорусі

Народний депутат від «ОПЗЖ», проросійський політик Віктор Медведчук заявив, що знає, де перебуває його соратник Тарас Козак.

«Він перебуває на лікуванні у Білорусі», – сказав Медведчук 13 травня після того, як Печерський райсуд Києва ухвалив рішення взяти його під цілодобовий домашній арешт, не підтримавши клопотання прокуратури, яка просила про взяття під варту, і захисту, який просив про взяття на поруки.

За словами Медведчука, Козак «обурений» звинуваченнями з боку українських правоохоронних відомств.

Раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що Козак перебуває в Росії.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку за статтями про «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Медведчук звинувачення відкинув і назвав їх «політичною розправою».

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».