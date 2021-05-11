Обшуки й підозри Медведчука: що пишуть у соцмережах?

Служба безпеки України 11 травня здійснювала обшуки в київському будинку проросійського діяча Віктора Медведчука, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата від цієї партії і кума президента Росії Володимира Путіна. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала йому підозру в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів. Те саме стосується й партнера Медведчука, народного депутата Тараса Козака. Ці події, а також обставини навколо них викликали цілу низку коментарів у соцмережах.

Коментатори звертають увагу на те, як черговий крок проти Медведчука шкодить Путінові, і як добре обраний час для цього кроку.

Але є й інші думки з цього приводу. Російський журналіст Леонід Рагозін звертає увагу, що «особливий статус» Медведчука в Україні попередніми роками, схоже, був елементом неформальної домовленості, яка завершила гарячу фазу війни на Донбасі 2015 року, і попередній президент Петро Порошенко не насмілювався порушити її. Напад же нинішнього президента Володимира Зеленського на Медведчука, який збігся з приходом до влади у США адміністрації президента Джо Байдена раніше цього року, розладнує цю нестійку рівновагу.

«Саме це, майже напевно, і стало однією з причин рішення Путіна нагромадити війська на кордоні України в березні, – пише Рагозін, маючи на увазі, що в лютому РНБО зробила перший крок проти Медведчука – запровадила санкції проти нього. – І практично неможливо уявити, що Путін не відповість на цю останню образу. Небезпечна гра в балансування на межі війни».

Політолог і юрист-міжнародник Андрій Смолій наголошує: «Все залежатиме від реального бажання діяти в межах закону і прийнятих рішень. Або отримаємо чергову показуху від влади Зеленського… Бачу, візит Блінкена та Нуланд починає діяти. Може, хоч топчиновники США протверезять владу і змусять взятись за діло. Хоча віри у те, що влада Зеленського зміниться, практично немає».

Деякі коментатори звертають увагу на спосіб, у який були здійснені кроки 11 травня – коли під час обшуку охорона Медведчука не впускала СБУ в його будинок, а потім Венедіктова, виступаючи з першим повідомленням про підозри двом народним депутатам, не назвала їх на ім’я.

«Це просто чергове шоу Зеленського. Правоохоронці не змогли вручити повідомлення про підозру Медведчукові, бо його приватна охорона не впустила їх. Схоже, йому дадуть утекти», – вважає дописувач.

І ще одна схожа думка: «Це все просто погане шапіто. Погугліть новини про Медведчука і його родину за останні два роки про те, як він здобував активи в Росії і вивів усі свої кошти з України – це все було сплановано і розіграно. Ні за що він не буде ув’язнений в Україні».

Є з цього приводу й гумористичні коментарі.

Коментатори також звертають увагу, що, як кажуть правоохоронці, нинішнє місце перебування Медведчука їм не відоме – хоча ще 9 травня він брав участь у демонстрації з нагоди Дня перемоги в Києві.

Деякі користувачі звертають увагу, що наступною ціллю нинішнього наступу Володимира Зеленського на олігархів може стати п’ятий президент Петро Порошенко, про нелюбов Зеленського до якого добре відомо.

Згадуючи про повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова про 13 олігархів, які мають потрапити під дію розроблюваного нинішньою владою закону про олігархів, і твердження колишнього народного депутата Сергія Лещенка, що в цей список, мовляв, входять і Медведчук, і Порошенко, деякі коментатори висловлюють стурбованість, що на Медведчукові Зеленський не зупиниться, і наступним для переслідування може бути обраний саме Порошенко.

«Зеленський змирявся з Медведчуком півтора року, натомість вони намагаються звинуватити Порошенка, по суті, за принципом «ну, а чо він», – пише один дописувач. Інший, відповідаючи йому, звертає увагу, що через те, що Порошенко був головним політичними опонентом Зеленського, «почати переслідувати Петра так швидко було б природно підозрілим, але це не врятувало Медведчука».

Схожі думки мають і деякі інші коментатори.

При цьому низка користувачів, які не приховують нелюбові до п’ятого президента України Петра Порошенка, намагаються приписати йому поблажливе ставлення до Медведчука чи й «покривання» його і натомість вихваляють чинного президента Володимира Зеленського за рішучість.

У дусі традиційної російської пропаганди Порошенкові дорікають і «тотальною корупцією», і навіть «здачею Криму», хоча ніби має бути добре відомо, що на час силової окупації Росією Криму Порошенко був рядовим депутатом, а президентом став набагато пізніше.

Дехто з таких дописувачів висловлює сподівання, що Порошенко має піти «на нари» після акції нинішньої влади проти Медведчука, і не приховує своєї радості від такої гаданої перспективи.

Такі цитати зі звинуваченнями на адресу п’ятого президента викликали й іронічні твіти з доведенням цих звинувачень до абсурду – наприклад, через те, що «сивий злочинець», як називають його недоброзичливці, президент Порошенко (перший термін якого закінчився 2019 року), мовляв, не завозив до України вакцини від COVID-19 (які почали з’являтися 2020-го).

Натомість народний депутат Володимир Ар’єв (фракція «Європейська солідарність») нагадує, що справу проти Медведчука за держзраду, в якій тому тільки нині підписана підозра, порушили саме за влади Порошенка ще на початку 2019 року.

Він додав до свого допису повідомлення про це речниці тодішнього генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган за 5 лютого 2019 року.

Блогери також звертають увагу, що нинішній обшук був здійснений через цілі три місяці після оголошення санкцій проти Медведчука – і «що хотіли знайти через три місяці?»

Інші дописувачі при цьому дорікають саме Зеленському за те, що він за свого президентства дав Медведчукові наростити свій вплив і значно збагатіти.

Сам Віктор Медведчук іще в першій половині дня 11 травня, за кілька годин до перших повідомлень про нові події в його справі, написав на тему іншого звинувачення проти нього, в фінансуванні тероризму, про яке було оголошено раніше і через яке РНБО в лютому запровадила санкції проти нього і його дружини Оксани Марченко. Нинішніх нових обвинувачень він іще не коментував.

На тему одного з нових обвинувачень Медведчукові факти, які нині йому інкримінують, були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні проєкту «Схеми» в жовтні 2018 року.