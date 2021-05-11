Венедіктова: розслідування щодо Медведчука не закінчене, є й інші кримінальні провадження

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці розслідують і інші кримінальні провадження щодо проросійського політика Віктора Медведчука.

Вона сказала про це на брифінгу 11 травня в Києві, на якому оголосила, що народним депутатам України з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомлено про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

«На цьому досудове засідання не завершене. Окрім цього кримінального провадження, ми маємо процесуальне керівництво іншими кримінальними провадженнями, які вносилися в ЄРДР як за заявами журналістів, активістів, так і за фактами, які правоохоронці знаходили самостійно. Про результати цих розслідувань ми вам повідомимо традиційно, як тільки у нас буде гідний результат», – сказала Венедіктова.

«Озвучені сьогодні матеріали є лише частиною епізодів, які розслідуються у рамках кримінального провадження і це лише та інформація, яку слідчі вважають за доцільне оприлюднити для того, щоб не нашкодити слідству», – додав голова Служби безпеки Іван Баканов.

Зокрема, за його словами, слідство триває у провадженні за статтею «фінансування тероризму», у зв’язку з яким РНБО у лютому запровадила санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

«Це не означає, що цей епізод не розслідується, прийде час, буде зібрано достатньо доказів, ми їх повідомимо, це розслідування триває», – сказав голова СБУ.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

На тлі обшуків генпрокурорка Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам, яких назвала «М і К».

У політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Офіційно інкриміновані сьогодні Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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