Кузьмін: Медведчук не втік і «обов’язково доведе свою невинуватість»

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін заявляє, що його однопартієць Віктор Медведчук, якому генпрокурор підготувала підозру за статтями «державна зрада» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території», перебуває в Україні і доведе свою невинуватість.

«Він нікуди не втік. Він завжди з’являвся до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов’язково доведе свою невинуватість», – написав Кузьмін у фейсбуці.

Він не уточнив, де саме перебуває Медведчук.

Кузьмін назвав розслідування проти нього «репресіями проти опозиції».

Сам Медведчук підозру і обшуки в нього в будинку не коментував.

Раніше сьогодні голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що проросійський політик, народний депутат від «ОПЗЖ» і кум російського президента Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування наразі невідоме.

Що стосується його соратника Тараса Козака, то він перебуває в Росії, додав Баканов, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 11 травня.

За його словами, у зв’язку з неможливістю безпосереднього вручення підозри, зокрема, Медведчуку, її направили за місцем його проживання і роботи.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

На тлі обшуків генпрокурорка Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам, яких назвала «М і К».

Офіційно інкриміновані сьогодні Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

У політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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