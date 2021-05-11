Медведчук прокоментував обшуки і підозру: «не збираюся ховатися»

Народний депутат України від «ОПЗЖ», проросійський політик Віктор Медведчук назвав «політичною розправою» проведені в нього вдома і в офісі обшуки й підготовку йому підозри в державній зраді.

Заява Медведчука розміщена на сайті партії «ОПЗЖ». Дії силовиків він назвав «протизаконними».

«Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, в порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозри в державній зраді. Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь у законних слідчих діях і домагатися справедливості», – заявив Медведчук, якому генпрокурор підготувала підозру за статтями «державна зрада» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Свого місця перебування Медведчук не повідомив.

Раніше сьогодні голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що проросійський політик, народний депутат від «ОПЗЖ» і кум російського президента Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування наразі невідоме.

Що стосується його соратника Тараса Козака, то він перебуває в Росії, додав Баканов, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 11 травня.

За його словами, у зв’язку з неможливістю безпосереднього вручення підозри, зокрема, Медведчуку, її направили за місцем його проживання і роботи.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

На тлі обшуків генпрокурорка Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам, яких назвала «М і К», пізніше на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про Медведчука і його соратника Тараса Козака.

Офіційно інкриміновані сьогодні Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

У політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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