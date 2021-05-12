Ситуація з Медведчуком є внутрішньою справою України, допомоги чи притулку він не просив – речник Путіна

Ситуація навколо народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» (кума президента Росії Володимира Путіна – ред.) Віктора Медведчука є внутрішньою справою України, заявив російським ЗМІ у середу речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми не маємо наміру втручатися в ці процеси, в цю внутрішню справу України. Але ми спостерігаємо за цим дуже уважно і хотіли б переконатися, що за цим не стоїть переслідування з політичних мотивів, якась кампанійщина з метою позбутися політичного конкурента», – сказав Пєсков.

Він додав: «Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, Медведчук перебуває в Україні і по жоден політичний притулок ні до кого не звертався».

На запитання про можливу допомогу Медведчуку з боку Росії, Пєсков сказав: «Він не звертався, наскільки я знаю, по допомогу, і навряд чи ми можемо надати йому якусь допомогу на тлі переслідування, яке нині має місце».

На тлі проведення обшуків 11 травня у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова того ж дня повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування невідоме, а Тарас Козак – в Росії. Пізніше сам Медведчук через партійну пресслужбу сказав, що «не збирається ховатися» і назвав справу щодо нього «політичною розправою».

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

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19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».