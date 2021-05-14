Путін про Медведчука: «схоже, всіх, хто працює з РФ, притягуватимуть до відповідальності»

Президент Росії Володимир Путін 14 травня вперше прокоментував домашній арешт свого кума, депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука.

«Схоже, тепер усіх в Україні, хто працює з Російською Федерацією, притягуватимуть до відповідальності», – цитує Путіна державна інформагенція «РИА Новости».

Російський лідер також дав зрозуміти, що сприймає Україну як загрозу безпеці Росії.

«Судячи з усього… Україну повільно, але невідворотно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь Антиросію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребуватимуть особливої з нашого боку уваги з точки зору гарантування безпеки Російської Федерації», – наводить слова Путіна інша російська державна інформагенція ТАСС.

Речниця Національної поліції Оксана Блищик 14 травня повідомила Радіо Свобода, що депутатові від «ОПЗЖ», проросійському політику Вікторові Медведчуку вже одягли електронний браслет для відстеження того, як він дотримується умов домашнього арешту.

Печерський райсуд Києва 13 травня відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту Медведчука.

Натомість суд постановив взяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.

Після оголошення рішення Медведчук заявив, що його захист ще не визначився з тим, чи оскаржувати постанову суду.

Сторона обвинувачення просила для Медведчука взяття під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. Сторона захисту – взяття депутата на поруки. Щодо цього зголосилася низка його однопартійців з ОПЗЖ.

Рішення суду передбачає такі процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою досудового слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками, відповідно до списку визначеного слідством або прокурором; здати до органу досудового розслідування на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.