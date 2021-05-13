Що відомо про суддю Підпалого, який розглядає запобіжний захід Медведчуку

Запобіжний захід Віктору Медведчуку обирає суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий. Суддею Печерського суду він є з 2011 року.

До початку суддівської кар’єри він був помічником судді, а ще раніше – помічником народної депутатки з Криму Ніни Карпачової, яка обиралася до парламенту за списком Партії регіонів під другим номером, за даними ЗМІ.

Про Підпалого є чимало згадок у медіа, Радіо Свобода зібрало найрезонансніші рішення, до яких він мав стосунок.

У 2007 році суддя Підпалий підписав рішення про обшук у квартирі Юрія Луценка в рамках кримінальної справи проти нього щодо зловживання службовим становищем на посаді глави МВС у 2005-2006 роках.

Зняв арешт з рахунків екс-глави НБУ Сергія Арбузова у 2014 році. На рахунках знаходилося 200 мільйонів гривень, як пише видання УП. Підставою для зняття арешту з рахунків в ухвалі суду вказано те, що Арбузов не був повідомлений про підозри.

Повернув родині екс-міністра аграрної політики і продовольства України Миколі Присяжнюку майже 2 мільйони доларів. Їх вилучили під час обшуку вдома в його сестри. Екс-міністр втік з України у лютому 2014 року.

У 2016 році обрав запобіжний захід для затриманого столичного забудовника Анатолія Войцехівського у вигляді двох місяців утримання в слідчому ізоляторі із можливістю внесення застави в розмірі 14 мільйонів гривень. Після внесення застави забудовник втік до Росії.

Раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», проаналізували десятки незаконних столичних будівництв багатоповерхівок та цілих житлових комплексів і виявили, що всі вони були від початку тісно пов’язані між собою структурами так званої «Уко-Сітігруп» Анатолія Войцехівського.

Дозволив Генпрокуратурі отримувати інформацію про дзвінки та смс-повідомлення журналісток: Наталії Седлецької з програми «Схеми» (Радіо Свобода) і Христина Бердинських з видання «Новое время».

Наталія Седлецька звернулася в Європейський суд з прав людини, який виніс рішення по суті, яким повністю задовольнив скаргу журналістки, головної редакторки програми розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької у справі проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої в 2018 році хотіли отримати доступ до даних з її телефона. Суд визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини (свобода вираження поглядів). Рішення на користь журналістки судді ЄСПЛ ухвалили одностайно.

25 лютого 2020 року зобов'язав державний Приватбанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів — понад 200 млн доларів.

В організації «Центр протидії корупції» пояснювали рішення судді так: «Він незаконно вийшов за межі змісту ухвали про забезпечення позову, доповнивши її новими даними та зобов'язаннями банку, і «забув», що ухвала про забезпечення позову не підлягає виконанню».

Зобов’язав Генпрокуратуру скасувати постанову колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська, якою той відновив кримінальне провадження щодо заволодіння бізнесменом Олегом Бахматюком 1,2 млрд грн кредитних коштів банку «ВіЕйБі».

Зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн грн за фальшивим договором позики: підпис у документі був визнаний підробним трьома експертизами, пише РБК-Україна.