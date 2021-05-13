Що відомо про суддю Підпалого, який розглядає запобіжний захід Медведчуку

Запобіжний захід Віктору Медведчуку обирає суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий. Суддею Печерського суду він є з 2011 року.
До початку суддівської кар’єри він був помічником судді, а ще раніше – помічником народної депутатки з Криму Ніни Карпачової, яка обиралася до парламенту за списком Партії регіонів під другим номером, за даними ЗМІ.
Про Підпалого є чимало згадок у медіа, Радіо Свобода зібрало найрезонансніші рішення, до яких він мав стосунок.
- У 2007 році суддя Підпалий підписав рішення про обшук у квартирі Юрія Луценка в рамках кримінальної справи проти нього щодо зловживання службовим становищем на посаді глави МВС у 2005-2006 роках.
- Зняв арешт з рахунків екс-глави НБУ Сергія Арбузова у 2014 році. На рахунках знаходилося 200 мільйонів гривень, як пише видання УП. Підставою для зняття арешту з рахунків в ухвалі суду вказано те, що Арбузов не був повідомлений про підозри.
- Повернув родині екс-міністра аграрної політики і продовольства України Миколі Присяжнюку майже 2 мільйони доларів. Їх вилучили під час обшуку вдома в його сестри. Екс-міністр втік з України у лютому 2014 року.
- У 2016 році обрав запобіжний захід для затриманого столичного забудовника Анатолія Войцехівського у вигляді двох місяців утримання в слідчому ізоляторі із можливістю внесення застави в розмірі 14 мільйонів гривень. Після внесення застави забудовник втік до Росії.
Раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», проаналізували десятки незаконних столичних будівництв багатоповерхівок та цілих житлових комплексів і виявили, що всі вони були від початку тісно пов’язані між собою структурами так званої «Уко-Сітігруп» Анатолія Войцехівського.
- Дозволив Генпрокуратурі отримувати інформацію про дзвінки та смс-повідомлення журналісток: Наталії Седлецької з програми «Схеми» (Радіо Свобода) і Христина Бердинських з видання «Новое время».
Наталія Седлецька звернулася в Європейський суд з прав людини, який виніс рішення по суті, яким повністю задовольнив скаргу журналістки, головної редакторки програми розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької у справі проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої в 2018 році хотіли отримати доступ до даних з її телефона. Суд визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини (свобода вираження поглядів). Рішення на користь журналістки судді ЄСПЛ ухвалили одностайно.
- 25 лютого 2020 року зобов'язав державний Приватбанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів — понад 200 млн доларів.
В організації «Центр протидії корупції» пояснювали рішення судді так: «Він незаконно вийшов за межі змісту ухвали про забезпечення позову, доповнивши її новими даними та зобов'язаннями банку, і «забув», що ухвала про забезпечення позову не підлягає виконанню».
- Зобов’язав Генпрокуратуру скасувати постанову колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська, якою той відновив кримінальне провадження щодо заволодіння бізнесменом Олегом Бахматюком 1,2 млрд грн кредитних коштів банку «ВіЕйБі».
- Зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн грн за фальшивим договором позики: підпис у документі був визнаний підробним трьома експертизами, пише РБК-Україна.
- В червні 2020 року скасував підозру Івану Кузнецову, одному з двох нападників на активіста та екс-очільника одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка. Кузнецов загинув у тій сутичці.
- Зобов'язав провести перевірку щодо законності дій НАБУ та САП за фактом оголошення рідного брата колишнього голови Держінвестпроєкту, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва Олександра у міжнародний розшук, пише видання «Слово і Діло».
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