Депутат Маслов пояснив, чому в суді не розглядають справу про ймовірне фінансування тероризму Медведчуком

Провадження, яке стосуються ймовірного фінансування тероризму народним депутатом Віктором Медведчуком, перебуває на стадії досудового розслідування. Про це заявив народний депутат із фракції «Слуга народу» Денис Маслов в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«На сьогодні досудове розслідування справ не завершилося, не настав той момент, коли можна офіційно у формалізованому порядку скласти і вручити повідомлення про підозру. Цьому має передувати досить серйозний комплекс процесуальних заходів, для того, щоб у встановленому порядку зібрати докази у справі», – сказав Маслов.

За його словами, це необхідно для того, щоб при розгляді таких проваджень по суті, вони закінчувалися справедливими вироками і не розвалювалися через формальні причини.

«Підтверджено і очільником Служби безпеки України, і головою Ради національної безпеки і оборони України, що справа за відповідною статтею за фінансування тероризму є, і вона розслідується в досудовому порядку», – додав депутат.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».