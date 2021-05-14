«Будуть ще мінуси»: Зеленський про олігархів та санкції проти Медведчука

Володимир Зеленський оприлюднив колонку у виданні «Фокус», у якій прокоментував санкції та судову справу проти голови партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

«За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами», – йдеться в публікації, підписаній Зеленським.

Президент назвав дві, на його думку, схожі риси успішних країн – здатність пропонувати «щось унікальне» та будувати «власну систему відносин між владою і громадянами».

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«Хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років? Ви знаєте прізвища цих людей. Вони щорічно перераховуються у списку найбагатших українців. А що ж інші? Суспільство повинно просто адаптуватися до того, як ці обрані і наближені до них розподіляли між собою ресурси — політичний, фінансовий, промисловий, медійний», – пише Зеленський.

На його думку, саме невдоволення таким становищем стало причиною результатів виборів 2019 року, коли сам Зеленський став президентом, а його партія отримала більшість у парламенті.

Як стверджує голова держави, вибір більшості став ознакою запиту на «інші принципи і правила життя».

«Найближчим часом суспільству буде представлений фундаментальний законопроект про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему. Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність всіх громадян перед законом і судом», – йдеться в колонці.

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Зеленський нагадав також про війну на Донбасі, зазначивши, що, «завдяки раціональній дипломатії» Києву вдалося досягнути припинення вогню (попри те, що воно регулярно порушується).

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов раніше повідомив, що інший фігурант справи Тарас Козак нині перебуває в Росії.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни). Суд відправив його під домашній арешт.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».