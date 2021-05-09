Радіо Свобода Weekly: з чим Блінкен повернувся до США та якою зброєю вихваляється Путін?

«Кисло-солодке» частування від держсекретаря США. Про що засвідчив візит Блінкена до України?

Оглядач видання Washington Post Джон Хадсон назвав «кисло-солодким» візит американського державного секретаря Ентоні Блінкена до української столиці. Насправді цей образ – алюзія з однією зі страв святкового столу, якою пригощалися предки державного секретаря тут, в Україні, констатує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.

Його спостереження і висновки щодо візиту держсекретаря США до України – читайте у колонці.

Блінкен: Росія не має почуватися безкарною

Далі – ексклюзив Радіо Свобода: інтерв’ю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

США розглянуть запит України щодо надання озброєння, заявив Блінкен. Водночас він наголосив, що для Вашингтона важливо попередити будь-які нові агресивні кроки Росії щодо України, а не реагувати на них, коли вони вже стануться. Більше читайте і дивіться в екслюзивному інтерв’ю ↓

Ракети Путіна: якою зброєю вихваляється Росія?

«Авангард», «Сармат», «Буревісник» чи «Посейдон» – що приховують ці гучні назви, які постійно повторюють у Росії, коли мова йде про новітні розробки російської оборонної промисловості? Цю зброю вже не вперше згадував і президент Росії Володимир Путін у своєму посланні Федеральним Зборам. Які з цих ракет реальні, а які залишаються фантазією Кремля? Читайте.

В української військової, яка перейшла на службу Росії, забирають квартиру в Севастополі

Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та міноборони Росії судяться з жителькою міста за квартиру. Ключ від цього житла 2007 року їй особисто вручив президент України Віктор Ющенко. Жінка була українською військовою. 2014 року вона зламала присягу й перейшла на службу Росії. Нове керівництво частини називало таких людей зрадниками. Невдовзі жінка покалічилася, звільнилася зі служби й стала оформляти квартиру у власність. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі Радіо Свобода.

Далі коротко:

Ексагенти Мішкін і Чепіга живі і працюють на Кремль. Про це заявили у Bellingcat. «Вони здорові, отримали нову роботу і перебувають на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами» – зазначають розслідувачі.

Росія звільнила українського політв’язня Олексія Чирнія. «Довгих 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму» – каже омбудсмен.

Прем’єр-міністр Чехії закликав всі країни ЄС вислати «хоча б по одному» російському дипломату на знак солідарності з його країною. А Прихильників російських «Нічних вовків» у Празі зустріли протестом та «голим Путіним».

Ахметов і нова партія: чи справді олігарх і його оточення можуть створити новий проєкт?

Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував розробку законопроєкту про статус олігархів, завдяки якому хоче мінімізувати їхній вплив«на Україну, на її вибір, на економіку, на закони, на Верховну Раду». Наразі найбільш впливовим олігархом часів Володимира Зеленського називають Ріната Ахметова.

Яким є вплив Ахметова на українську політику? Чи правда, що він та люди з його оточення готуються створити новий політичний проєкт? Та як сам Ахметов характеризує свої стосунки з Офісом президента і Володимиром Зеленським? Читайте у матеріалі.

Екстрадиція «майданівця»: розслідування подій Революції гідності – чи переслідування її учасників?

Одного з учасників Революції гідності, який може бути причетний до збройного протистояння між «майданівцями» та силовиками 20 лютого 2014 року, знайшли та затримали в Іспанії. Підстава – запит українських правоохоронних органів.

Цей факт вже викликав обурення учасників подій Майдану, які припускають втручання у справу Банкової, тоді як адвокати у справах Революції гідності оцінюють її неоднозначно. Радіо Свобода зібрало основні факти та різні точки зору про затриманого «майданівця» та про події 2014 року, в яких він брав участь.

Право не померти. Як захиститися від нападу і не опинитися в тюрмі

Атовця з Тернопільщини підозрюють у вбивстві під час перевищення самооборони. Чоловік, щоб уникнути бійки, сховався в себе вдома, але згодом компанія з шести людей вибила йому двері. Хлопець взяв ножа, вийшов до нападників і в бійці поранив одного з них. Компанія втекла, та згодом поранений помер від втрати крові. Поліцію Пекельний викликав сам. Йому повідомили про підозру в «умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони».

Радіо Свобода роз’яснює, що таке необхідна оборона та чому самозахист, врятувавши життя, може привести на лаву підсудних.

Цикл фотографій про шрами військових і полонених

«Рани на тілі України – це рани кожного з нас». Київська фотографиня Зоя Шу понад рік знімала поранення військових і полонених. Як епіграф до роботи взяла цитату Чорновола: «Немає в нас бандерівців та москалів, східних і західних. Всі ми – народ України».

Розмова з фотографинею і її світлини – за лінком.

Міністр Ткаченко про примирення, перейменування УПЦ (МП) і продаж серіалів до Росії

Чи вплинуть ініціативи президента Зеленського щодо деолігархізації на деолігархізацію медіа? Чому міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко виступає за лагідну українізацію і що думає про слобожанську мову Авакова?

Яким він бачить майбутнє української музики, коли українські фільми сягнуть світового рівня і що буде з кіностудіями? Про це, а ще про «Велику реставрацію», діяльність УКФ та Довженко-центру міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Трохи чисел:

41% громадян вважає, що Україна має відзначати і День пам’яті, і День перемоги.

громадян вважає, що Україна має відзначати і День пам’яті, і День перемоги. 62% українців вважають діяльність Сталіна негативною для України.

українців вважають діяльність Сталіна негативною для України. 46% українців позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність – опитування.

Загадковий травень 1941-го: прем’єрство Сталіна і переліт Гесса

80 років тому, на початку травня 1941 року, коли до початку німецько-радянської війни залишалося десь півтора місяці, у СРСР та в Німеччині сталося дві події, щодо яких дуже мало відомо напевно, а тому досі є велике поле для здогадок і версій.

Радянський правитель Йосиф Сталін формалізував свою владу, очоливши уряд, а один із близьких соратників німецького правителя Адольфа Гітлера ніби з власної ініціативи полетів до Британії ніби вести мирні переговори. Після чого фіційна нацистська пропаганда оголосила Гесса божевільним.

Про те, чому в травні 1941 року сталися такі несподівані події – в «Історичній Свободі».

Репресовані Праведники: як українські націоналісти рятували уманських євреїв

Після масових розстрілів та вбивств із 8 тисяч уманських євреїв живими залишилися одиниці. Серед них – сестри Дудник та Мирон Демб. Їхніми рятівниками були місцеві члени ОУН.

Не зважаючи на смертельну небезпеку, бандерівці підроблювали документи, переховували на своїх конспіративних квартирах та використовували зв'язки організації, щоб рятувати цих та інших уманських євреїв. Чотирьох оунівців радянська влада репресувала. Пізніше Ізраїль визнав їх Праведниками народів світу.



Це унікальний випадок, адже до цього часу не було відомо про організовану роботу учасників підпілля ОУН з порятунку євреїв. Радіо Свобода розповідає про унікальну історію порятунку, яка сталася в Умані під час Другої світової війни.

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