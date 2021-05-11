Зеленський затвердив річну програму під егідою Комісії Україна – НАТО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік «з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО». Документ оприлюднений на сайті голови держави 11 травня.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України має затвердити у 12-денний строк заходи з виконання програми і показники ефективності її виконання, а також забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання програми, органів місцевого самоврядування про хід і результати її виконання.

В указі вказано, що Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО «є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їхню стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору».

«Реалізація Програми стане ефективною відповіддю на виклики, які постали перед Україною, з урахуванням радикальних змін у світовому безпековому ландшафті, що тривають, а також сприятиме наближенню держави до відповідності базовим принципам, втіленим у Північноатлантичному договорі 1949 року, зокрема політичним, економічним і військовим критеріям», – йдеться в документі.

14 червня у Брюселі відбудеться саміт НАТО на рівні лідерів держав і урядів країн-членів Альянсу. В офісі президента сподіваються, що Україну запросять до участі у цій зустрічі.