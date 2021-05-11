Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
11 травня 2021, Київ 19:34
Новини | Політика

Зеленський затвердив річну програму під егідою Комісії Україна – НАТО

«Реалізація Програми стане ефективною відповіддю на виклики, які постали перед Україною, з урахуванням радикальних змін у світовому безпековому ландшафті», – йдеться в указі

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік «з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО». Документ оприлюднений на сайті голови держави 11 травня.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України має затвердити у 12-денний строк заходи з виконання програми і показники ефективності її виконання, а також забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання програми, органів місцевого самоврядування про хід і результати її виконання.

Президенти Румунії і Польщі згадали Україну, заявивши, що в Східній Європі необхідна більша присутність НАТО (відео)
Embed
Президенти Румунії і Польщі згадали Україну, заявивши, що в Східній Європі необхідна більша присутність НАТО (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:40 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В указі вказано, що Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО «є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їхню стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору».

«Реалізація Програми стане ефективною відповіддю на виклики, які постали перед Україною, з урахуванням радикальних змін у світовому безпековому ландшафті, що тривають, а також сприятиме наближенню держави до відповідності базовим принципам, втіленим у Північноатлантичному договорі 1949 року, зокрема політичним, економічним і військовим критеріям», – йдеться в документі.

14 червня у Брюселі відбудеться саміт НАТО на рівні лідерів держав і урядів країн-членів Альянсу. В офісі президента сподіваються, що Україну запросять до участі у цій зустрічі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG