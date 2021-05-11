В ЄС розглянуть варіанти реагування на можливу ескалацію конфлікту з Росією

Європейська служба зовнішніх справ 11 травня обговорить варіанти дій ЄС щодо зміцнення стійкості України та реагування на можливу подальшу ескалацію конфлікту з Росією. Про це йдеться в документі, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

«Перелік запропонованих заходів та подальшої підтримки стійкості України та надсилання сигналу про готовність ЄС реагувати у разі повторення подібної ситуації загрози безпеці України включає варіанти заходів щодо Росії у разі подальшого серйозного погіршення ситуації», – мовиться в документі.

Варіант реагування містить три блоки. Серед варіантів першого блоку «Заходи підтримки для посилення стійкості України (здійснюються у співпраці з українською владою)» виділено такі:

заходи з протидії гібридним загрозам, в тому числі кібератакам та дезінформації;

пришвидшення темпів вакцинації, особливо вакцинації груп ризику;

посилення постійної підтримки населення та регіонів, що постраждали від конфлікту, шляхом постійної гуманітарної допомоги та зосередження уваги на соціальному та економічному відновленні;

зміцнення та консолідація підтримки ЄС регіону Азовського моря;

термінове скликання зустрічі групи підтримки України (SGUA) та держав-членів ЄС, присвяченій подальшій підтримці сходу України;

співпраця з Консультативною місією Європейського союзу в Україні з реформування сектору цивільної безпеки України;

посилення співпраці з країнами східного партнерства;

пропозиція поглибити співпрацю з асоційованими партнерами ( Україна, Модова, Грузія).

Другий блок «Дипломатичні заходи публічної підтримки» містить такі заходи:

скоординовані ініціативи та заяви на міжнародних форумах із закликом до Росії взяти відповідальність за свої дії;

засудження незаконної окупації Криму Росією та дій Росії в Чорному та Азовському морях;

планування регулярних візитів міністрів закордонних справ та вищого керівництва ЄС на лінію розмежування на Сході України;

участь на найбільш можливому високому рівні у саміті Кримської платформи;

удосконалення реалізації політики ЄС щодо невизнання російських паспортів у мешканців ОРДЛО та Криму;

підтримка СММ ОБСЄ;

співпраця зі США, Великою Британією, Канадою та НАТО у цьому питанні;

підготовка звіт про фактичні зусилля Росії щодо інтеграції непідконтрольних територій України до Росії.

Третій блок охоплює заходи, які можуть здійснювати у разі подальшого серйозного погіршення ситуації.

«У разі подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, слід передбачити заходи ЄС, вони повинні бути цілеспрямованими та пропорційними, масштабними та релевантними з метою адаптації до ситуації та рівня загрози і дозволити уникнути негативної динаміки ескалації», – мовиться в документі.

Минулого тижня, 5 травня, американське видання The New York Times із посиланням на дані представника Міноборони США повідомляло, що Росія відвела всього декілька тисяч своїх військових від кордону з Україною. За цими даними, близько 80 тисяч російських військових залишалися біля українського кордону ще на початку минулого тижня. Це найбільша кількість від часу анексії Криму в 2014 році.

Пересування російської армії територією країни не повинне викликати занепокоєння інших країн, заявив ще на початку квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «російська армія пересувається російською територією тими напрямками і в тому вигляді, які вважає за потрібне».

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.