Зеленський вважає, що Росія не вдасться до «потужної ескалації», «тому що це може бути світова війна»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не наважиться на повномасштабну ескалацію проти України. Про це він заявив 11 травня під час інтерв’ю кільком телеканалам на полях форуму «Україна 30. Безпека країни».

«Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий, зовсім! Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу з підтримки Європи і США незалежності країни, я вважаю, що Росія не може на це піти, тому що це може бути світова війна», – каже Зеленський.

На його думку, експерти, які пов’язують можливу нову ескалацію з боку Росії з традиційними військовими навчаннями «Кавказ-2021», перебільшують імовірну загрозу.

«Страшно тільки через такі події і через такі загрози, що можуть бути такі кроки. А такі кроки завжди історично приводять до втрат, великих втрат, сотень тисяч, мільйонів людей. Тому, мені здається, що, незважаючи на експертні думки, все ж таки, які говорять про вересень місяць… я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути», – думає президент України.

Минулого тижня, 5 травня, американське видання The New York Times із посиланням на дані представника Міноборони США повідомляло, що Росія відвела всього декілька тисяч своїх військових від кордону з Україною. За цими даними, близько 80 тисяч російських військових залишалися біля українського кордону ще на початку минулого тижня. Це найбільша кількість від часу анексії Криму в 2014 році.

Пересування російської армії територією країни не повинне викликати занепокоєння інших країн, заявив ще на початку квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «російська армія пересувається російською територією тими напрямками і в тому вигляді, які вважає за потрібне».

Перед тим головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.