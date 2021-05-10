«Ми маємо підготувати наш союз до викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня» – Столтенберг

Члени НАТО зі Східної Європи вимагатимуть більшої військової присутності союзників на східному фланзі Альянсу. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс після віртуального саміту, що відбувся у Бухаресті 10 травня. У зустрічі партнерів східного флангу взяли участь Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Джо Байден.

Саміт «Бухарестської дев'ятки» B9 організували президент Румунії Клаус Іоханніс та президент Польщі Анджей Дуда, які особисто відвідали Бухарест.

«Ми поділяємо глибоке прагнення подальшого зміцнення двосторонніх зв’язків завдяки нашому чудовому стратегічному партнерству між Румунією та Польщею, а також співпраці на регіональному та багатосторонньому рівнях з акцентом на загальну безпеку та економічні інтереси», – наголосив у твіттері Клаус Йоганніс.

Більше військової присутності на східному фланзі

Держави східного флангу НАТО висловили занепокоєння тим, що минулого місяця Росія почала активно стягувати війська на кордоні з Україною. Це була масштабна мобілізація з часу анексії Криму і розгортання збройного конфлікту на Сході України.

«НАТО повинно продовжувати посилювати свою оборону та стримування, особливо на східному фланзі від Балтійського до Чорного моря. Ось чому, зокрема, під час нашої дискусії з президентом Байденом, я виступав за більшу присутність Альянсу та США у Румунії та на півдні східного флангу», – сказав Клаус Йоганніс.

Румунський президент також підкреслив, що дестабілізуючі дії Росії в регіоні «викликали занепокоєння та сприяли підтримці атмосфери незахищеності».

Президент США Джо Байден та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг долучилися до саміту по відеозв’язку. Виступаючи на зустрічі, Єнс Столтенберг заявив, що «саміт НАТО наступного місяця пропонує нам унікальну можливість розпочати новий розділ у трансатлантичних відносинах. Зміцнити єдність між Європою та Північною Америкою і підготувати наш союз до викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня».

«Ми повинні продемонструвати трансатлантичну солідарність не просто словами, а ділами. Тож на саміті (НАТО) у нас буде амбіційна та перспективна програма. Зміцнення нашого зобов’язання захищати одне одного. Розширюючи наш підхід до безпеки. І застосовуючи більш глобальний підхід, щоб захистити міжнародний порядок, заснований на правилах», – заявив генсек Альянсу.

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Президент США Джо Байден, в свою чергу, висловив підтримку посиленню стримування та захисної позиції НАТО, а також «важливості підвищення рівня стійкості союзників до шкідливих економічних та політичних дій з боку наших стратегічних конкурентів», – повідомляє прес-служба Білого дому.

Раніше Вашингтон заявляв, що не виключає збільшення допомоги для Києва після того, як Росія сконцентрувала війська на кордоні з Україною.

«Бухарестську дев’ятку» було створено шість років тому за ініціативою президентів Румунії і Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Головним завданням учасників східного флангу Альянсу є спільні консультації з метою просування спільних питань в рамках НАТО, враховуючи особливі інтереси країн Центральної та Східної Європи щодо гарантування безпеки, стабільності та процвітання на території від Балтійського до Чорного морів.

«Політичний сигнал» для України

У квітні цього року у Бухаресті Україна вперше разом з Грузією взяла участь у переговорах з партнерами на східному фланзі Північноатлантичного альянсу – Румунією, Польщею і Туреччиною.

Як наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці, Бухарест, Варшава та Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу у Чикаго. А Україну і Грузію вперше як гостей запросили на цю зустріч.

«І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент. Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, і складає невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання», – наголосив Дмитро Кулеба.

Під час переговорів голів МЗС України та Грузії було досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю і координацію дій для наближення до вступу в Євросоюз і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Членство України і Грузії в Європейському союзі та НАТО – лише питання часу», – наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

14 червня у Брюселі відбудеться саміту НАТО на рівні лідерів держав і урядів країн-членів Альянсу. В офісі президента сподіваються, що Україну запросять до участі у цій зустрічі.