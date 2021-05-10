Крім того, повідомив Йоханніс, він наголошував і на дестабілізаційних діях Росії в регіоні. Дії Росії, за його словами, викликали занепокоєння і зробили свій внесок в атмосферу відсутності безпеки. Йоханніс провів саміт так званої «Бухарестської дев’ятки» країн, що розташовані на східному фланзі НАТО (Румунії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії й Литви), разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою, який прибув до Бухаресту особисто. Дуда ще перед початком саміту заявив, що серед його тем буде також становище навколо України, біля кордонів якої Росія нещодавно влаштувала масове нагромадження своїх військ, які врешті відвела лише частково. (Відео Reuters)