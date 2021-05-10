Крім того, повідомив Йоханніс, він наголошував і на дестабілізаційних діях Росії в регіоні. Дії Росії, за його словами, викликали занепокоєння і зробили свій внесок в атмосферу відсутності безпеки. Йоханніс провів саміт так званої «Бухарестської дев’ятки» країн, що розташовані на східному фланзі НАТО (Румунії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії й Литви), разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою, який прибув до Бухаресту особисто. Дуда ще перед початком саміту заявив, що серед його тем буде також становище навколо України, біля кордонів якої Росія нещодавно влаштувала масове нагромадження своїх військ, які врешті відвела лише частково. (Відео Reuters)
Президенти Румунії і Польщі згадали Україну, заявивши, що в Східній Європі необхідна більша присутність НАТО (відео)
Країни-члени НАТО зі Східної Європи прагнуть більшої військової присутності сил Північноатлантичного союзу на його східному фланзі, заявив президент Румунії Клаус Йоханніс після онлайн-саміту цих держав, у якому взяв участь і президент США Джо Байден. Йоханніс наголосив на потребі більшої присутності сил НАТО, і зокрема сил США, в Румунії та інших країнах регіону і під час дискусії з Байденом.
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