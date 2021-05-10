Східноєвропейські члени НАТО просять більшої військової присутності НАТО в регіоні – Йоханніс

Країни-члени НАТО зі Східної Європи прагнуть більшої військової присутності сил Північноатлантичного союзу на його східному фланзі, заявив президент Румунії Клаус Йоханніс після онлайн-саміту цих держав, у якому взяв участь і президент США Джо Байден.

«Неспокійна ситуація в Чорному морі, яку ми обговорили детально, довела, що ми маємо бути напоготові», – сказав Йоханніс.

За його словами, він наголосив на потребі більшої присутності сил НАТО, і зокрема сил США, в Румунії й інших країнах регіону і під час дискусії з Байденом.

Крім того, повідомив Йоханніс, він наголошував і на дестабілізувальних діях Росії в регіоні, які, за його словами, викликали занепокоєння і зробили свій внесок в атмосферу відсутності безпеки.

Переговори були дуже предметні, додав президент Румунії.

Йоханніс провів саміт так званої «Бухарестської дев’ятки» країн, що розташовані на східному фланзі НАТО (Румунії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії й Литви), разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою, який прибув до Бухаресту особисто.

Дуда ще перед початком саміту заявив, що серед його тем буде також становище навколо України, біля меж якої Росія недавно влаштувала масове нагромадження своїх військ, які врешті відвела лише частково.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який теж узяв участь у саміті через відеозв’язок, звернув увагу, що участь Байдена в ньому доводить рішучість Вашингтону перебудувати й зміцнити НАТО.

11 травня Йоханніс і Дуда будуть присутні на навчаннях військ двох держав на полігоні в Румунії.

Занепокоєння країн на східному фланзі НАТО викликають намагання Росії знову насадити свій вплив у регіоні, які не вщухають із часу окупації Росією українського Криму і початку її гібридної війни проти України на окупованій частині Донбасу.