Президент Польщі: надання Україні чіткого шляху до членства в НАТО – питання безпеки Центральної Європи

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що надання Україні чіткого шляху до членства в НАТО є питанням безпеки Центральної Європи.

Як повідомив сайт голови польської держави, про це йшлося в перебігу його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у Варшаві.

Після зустрічі Дуда повідомив, що обговорював із Зеленським такі питання, як безпека України, становище на сході України, проблеми окупованих Криму й частин Донецької й Луганської областей чи присутність і чисельність російських військових частин, передислокованих туди з різних частин Росії.

При цьому Дуда анонсував, що становищем в Україні й біля українських кордонів уже наступного тижня займеться «Бухарестська дев’ятка» (формат співпраці дев’яти країн східного флангу НАТО), а в середині червня і саміт НАТО в Брюсселі.

«Це, по-перше, питання безпеки України, а в зв’язку з тим і всієї Центральної Європи, а, по-друге, питання показу України в формалізований спосіб дороги, яка повинна прямувати до членства в Північноатлантичному союзі. Це зараз засаднича справа, і ми й наші друзі в нашій частині Європи підтримуємо Україну в цьому», – наголосив Дуда.

Крім того, сказав він, двостороння зустріч із президентом України увінчалася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто перспективу належності до ЄС, і Польща неперервно підтримує Україну в цьому.

Володимир Зеленський перебуває з візитом у Варшаві з нагоди святкування 230-річчя Конституції Польщі, ухваленої 3 травня 1791 року.