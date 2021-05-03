Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Варшави взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі. Про це повідомили в Офісі президента.

«Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція Польщі була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту», – наводить ОП привітання Зеленського на адресу президента Польщі Анджея Дуди.

Окрім українського президента, в урочистостях брали участь президенти Естонії, Литви та Латвії. Вони підписали спільну декларацію.

«Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності», – мовиться у документі, також оприлюдненому Офісом президента.

Президент Володимир Зеленський відвідує Польщу з офіційним візитом 3 травня. Очікується, що Анджей Дуда натомість здійснить візит до України у серпні під час святкування Дня Незалежності України.